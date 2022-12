Vĩnh Long: Khởi tố 11 bị can ‘tụ hội’ đá gà ăn tiền qua mạng internet

Ngày 16.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 bị can tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Theo hồ sơ của công an, lúc 14 giờ 15 phút ngày 15.11, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Bình Tân và Công an xã Tân Bình bắt quả tang 27 người tụ tập đánh bạc qua mạng internet tại một quán cà phê không tên trên địa bàn ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, H.Bình Tân.

Tại thời điểm bắt quả tang, tổ công tác tạm giữ 27 người cùng tang vật gồm 25 điện thoại di động (trong đó có 7 điện thoại di động dùng để phát trực tiếp đá gà để những người tham gia xem cá cược) và trên 103 triệu đồng.





Những người tham gia đánh bạc này được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Sau khi xác minh sự việc, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân đã khởi tố 11 bị can về hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ án đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet đang được công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.