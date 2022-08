Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can dùng tiền giả mua dầu gió

Ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Minh Q. (16 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) và Lê Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo hồ sơ của Cơ quan ANĐT, ngày 21.4, Q. và Kiệt ghé vào tiệm thuốc tây của vợ ông Phạm Thế Ngọc (ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) mua 1 chai dầu gió với giá 30.000 đồng. Cả 2 dùng tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng đưa cho vợ ông Ngọc và nhận lại 470.000 đồng tiền thừa rồi nhanh chóng lên xe máy rời khỏi tiệm.

Nghi ngờ tiền giả, vợ ông Ngọc kiểm tra lại thì phát hiện đây là tiền giả liền báo cho ông Ngọc đuổi theo 2 thanh thiếu niên kia. Khi đến khu vực xã Hòa Thạnh, H.Tam Bình, ông Ngọc phát hiện Q. và Kiệt đang hỏi mua đồ tại một tiệm tạp hóa ven đường liền tiếp cận, tri hô và bắt giữ được Q. giao cho cho công an. Riêng Kiệt đã nhanh chóng tẩu thoát, sau đó bị Cơ quan ANĐT mời làm việc.





Qua làm việc, Q. và Kiệt khai nhận đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng, mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật.

Được biết, Kiệt hiện đang bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại H.Củ Chi, TP.HCM.

Hiện, vụ lưu hành tiền giả trên đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Vĩnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.