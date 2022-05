Vĩnh Long: Người bán thịt heo trả lại tài sản gần 40 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 10.5, bà Trần Ngọc Tuyết (45 tuổi, làm nghề buôn bán thịt heo tại chợ An Phước) trả lại tài sản trị giá gần 40 triệu đồng cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã An Phước, H.Mang Thít.

Theo bà Tuyết trình bày, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, trên đường từ sạp bán thịt heo ở chợ An Phước về, bà Tuyết nhặt được 1 giỏ xách bên trong có 31 triệu đồng tiền mặt và 2 chỉ vàng 18K. Biết đây là tài sản của ai đó đánh rơi, bà Tuyết liền mang đến bàn giao cho Công an xã An Phước, đồng thời mong muốn lực lượng công an sớm tìm được người bị mất tài sản để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã An Phước tiến hành xác minh và phối hợp phát loa truyền thanh thông báo. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an xã đã xác định đây là tài sản của chị Nguyễn Thị Bé M. (39 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Cái Nhum, H.Mang Thít) đánh rơi trước đó.





Tại buổi làm việc trao trả tài sản bị đánh rơi, chị M. rất vui mừng, cho rằng khó có thể tìm lại được vì nghĩ số tài sản trên là trên là đánh rơi đường liên xã, mật độ người và phương tiện lưu thông rất đông cũng như không biết bị đánh rơi tài sản ở địa điểm nào. Được biết, số tiền bị đánh rơi trên là số tiền dùng để trả tiền hàng hóa đã mua trước đó.

Nhận lại tài sản đánh rơi, chị M. gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an xã An Phước (H.Mang Thít, Vĩnh Long), đặc biệt cảm ơn tấm lòng rất đáng trân quý của bà Tuyết.