Vĩnh Long: Nhận lại xe máy sau 2 ngày bị 2 người lạ dắt trộm

Ngày 19.5, Công an xã Song Phú (H.Tam Bình, Vĩnh Long) cho biết vừa trao trả chiếc xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Thanh Huy (22 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, H.Tam Bình). Đây là xe máy anh Huy bị mất trộm vào đêm 16.5.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 16.5, anh Đoàn Tí Tíu, công an viên phụ trách ấp Phú Trường, xã Song Phú, phát hiện 2 người lạ mặt đang dắt xe máy hướng về QL1.

Nghi ngờ đây là xe máy bị trộm, anh Tíu liền tiến đến kiểm tra. Bất ngờ, hai người lạ bỏ chạy để lại xe máy BS 64E1-612.37. Sau đó, anh Tíu gọi điện trình báo Công an xã Song Phú, lập biên bản thu giữ phương tiện.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Song Phú phối hợp với Đội CSHS Công an H.Tam Bình nhanh chóng xác minh và xác định xe máy trên là của anh Nguyễn Thanh Huy. Công an đã thông báo và trao trả xe cho anh Huy vào ngày 18.5.

Công an H.Tam Bình đang tiếp tục xác minh truy tìm 2 người lạ dẫn trộm xe máy của anh Nguyễn Thanh Huy.