Vĩnh Long: Phạt 4 người trộm cát trên sông Cổ Chiên 130 triệu đồng, tịch thu ghe

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc Công an tỉnh đối với 4 người về hành vi khai thác cát sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền 130 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 5 phút sáng 30.6, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc ấp An Thuận, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang N.H.T (29 tuổi) và L.V.C (27 tuổi, cùng ngụ xã Long Mỹ, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển ghe gỗ, không số đăng ký, có trang bị hệ thống để hút cát từ lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên đã lập biên bản vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã bơm hút 10,39 m3 cát sông.





Tiếp đó, cùng tuyến sông trên, tổ công tác bắt quả tang T.V.M (24 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) và L.T.V (30 tuổi, ngụ H.Long Hồ) đang điều khiển ghe gỗ do V. làm chủ không số đăng ký. Thời điểm bắt quả tang, phương tiện đã khai thác 1,32 m3 cát.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát môi trường đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.T và L.V.C mỗi người 40 triệu đồng, T.V.M và L.T.V mỗi người 25 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu số cát sông đã khai thác trái phép và tịch thu phương tiện thủy nội địa.