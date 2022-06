Vĩnh Long: Tàu kéo sà lan va chạm 2 ghe cá, một người bị thương nặng

Tin tức thời tiết hôm nay 7.6.2022, từ nay đến ngày 8.6, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào, cục bộ có mưa to.