Vĩnh Long: Thành lập Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chiều 5.1, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đến dự.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.





Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có 3 đội nghiệp vụ. Trung tá Nguyễn Việt Khải, Phó trưởng Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

Phòng có chức năng nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu lãnh đạo và các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương triển khai các kế hoạch, chương trình công tác để bảo vệ hệ thống mạng thông tin; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng…