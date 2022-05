Vĩnh Long: Thuê sà lan đi hút trộm cát sông, 2 người bị phạt gần nửa tỉ đồng

Chiều 17.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người có hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 14.4, tại thủy phận ấp An Long, xã An Bình, H.Long Hồ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang Diệp Hoàng Huân (44 tuổi, ngụ P.Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) và Trương Văn Khanh (36 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, H.Vĩnh Hưng, Long An) sử dụng sà lan mang số hiệu VL-15041, có tải trọng gần 130 tấn để khai thác cát sông trái phép.





Tại thời điểm kiểm tra, sà lan đã khai thác được 3,33 m3 cát sông, người điều khiển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát nói trên. Cả 2 khai nhận sà lan được thuê của người khác để đi hút cát trộm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với 2 người nêu trên và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 25 triệu đồng, tịch thu toàn bộ khối lượng cát sông đã khai thác. Đồng thời, buộc ông Huân nộp số tiền hơn 400 triệu đồng, tương đương với giá trị phương tiện thủy nội địa mà ông Huân sử dụng trái phép để thực hiện hành vi vi phạm, thuộc trường hợp bị tịch thu vào ngân sách Nhà nước.