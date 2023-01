VNG đầu tư phát triển CloudVerse - Nền tảng quản lý multicloud toàn cầu

Trong quá trình chuyển đổi số và mở rộng thị trường ra nước ngoài, một số doanh nghiệp cần sử dụng nhiều hơn một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (multicloud) để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ. Việc phân bổ các tài nguyên lưu trữ trên nhiều tài khoản cloud khác nhau khiến doanh nghiệp gặp khó khăn và tốn thời gian hơn trong quản trị chi phí, bảo mật và quản lý dữ liệu.

CloudVerse, nền tảng quản lý dịch vụ đa đám mây (Multicloud Management Platform) cung cấp một nền tảng quản lý nguồn lực tập trung, đồng thời đưa ra các đề xuất về tuân thủ bảo mật và tối ưu hóa chi phí. Là một trong những nền tảng quản lý đa đám mây đầu tiên được phát triển tại Việt Nam, các thuật toán về học máy (machine learning) của Cloudverse có thể giải quyết những vấn đề cấp thiết nói trên cho doanh nghiệp.

CloudVerse hiện đã tích hợp với 7 “ông lớn” trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đám mây: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud và Digital Ocean. Dự kiến trong năm 2023, CloudVerse sẽ tích hợp thêm với nhiều đơn vị dịch vụ đám mây khác, trong đó có VNG Cloud.

Việc các tài khoản đám mây cũng như toàn bộ hoạt động sử dụng dịch vụ multicloud của doanh nghiệp được quản lý và hiển thị tập trung tại một nền tảng duy nhất sẽ giúp cho quản trị multicloud trở nên cực kỳ đơn giản, bảo mật mà vẫn tiết kiệm chi phí. CloudVerse hiện đã hỗ trợ các dịch vụ IaaS (Infrastructure as a Service - Dịch vụ cơ sở hạ tầng) và PaaS (Platform as a Service - Dịch vụ nền tảng) cung cấp bởi 7 nhà cung cấp dịch vụ kể trên và sẽ sớm tích hợp dịch vụ SaaS (Software as a Service - Dịch vụ phần mềm).

Bên cạnh đó, CloudVerse có khả năng đề xuất các phương án sử dụng tài nguyên tối ưu như xác định các nguồn tài nguyên nhàn rỗi, các dịch vụ chưa được khai thác hiệu suất tối đa... Doanh nghiệp cũng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến chi tiêu, phân tích và theo dõi ngân sách để kiểm soát chi phí, sao cho việc sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp trở nên tiết kiệm và hiệu quả nhất. Đồng thời CloudVerse cũng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như ISO 27001, CIS, NIST,... để đảm bảo mức an toàn cao nhất cho các ứng dụng, dữ liệu và hạ tầng.





Ông Chand Deshwal, người sáng lập kiêm Tổng giám đốc của CloudVerse chia sẻ: “Các doanh nghiệp trong nền kinh tế số đang dành nhiều nguồn lực để sử dụng các dịch vụ đám mây từ nhiều nhà cung cấp. CloudVerse được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư đa quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ, Singapore, sẽ là nền tảng quản lý giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, bảo mật và tối ưu năng suất, đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi hướng tới việc trở thành một “metacloud” hay “supercloud” (đám mây của các đám mây) nhằm kết nối các doanh nghiệp này với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây trên một nền tảng quản lý thông minh, hiệu quả”.

Theo dự báo của Gartner - công ty chuyên nghiên cứu và tư vấn thị trường kỹ thuật số tại Mỹ, đến năm 2027, quy mô thị trường các dịch vụ đám mây sẽ vượt trên 1 nghìn tỉ USD. Bên cạnh việc phát triển công nghệ điện toán đám mây để bắt kịp xu thế này, VNG đầu tư cho CloudVerse, thông qua hợp tác với mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn trên thế giới, sẽ mang đến một nền tảng hợp nhất để các doanh nghiệp quản lý tập trung các nguồn lực, tối ưu chi phí.

Ngoài thị trường Việt Nam, CloudVerse cũng đang nhắm đến Singapore, Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ. “Tầm nhìn của chúng tôi trong vòng 3 đến 5 năm tới là trở thành một công ty công nghệ điện toán đám mây toàn cầu”, ông Chand cho biết thêm.