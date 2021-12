VNPT hoàn thành 'mục tiêu kép' năm 2021 với nhiều dấu ấn

Hoàn thành mục tiêu kép

Kết quả năm 2021, tổng doanh tập đoàn đã đạt 56.605 tỉ đồng, bằng 103,4% kế hoạch, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 45.842 tỉ đồng, bằng 101,5% kế hoạch (kết quả được đánh giá sau khi đã loại trừ yếu tố do ảnh hưởng của Covid-19). Lợi nhuận tập đoàn đạt 7.103 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 5.371 tỉ đồng bằng 100,3% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.408 tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 10%. Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Năm 2021, VNPT tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu VNPT. Theo công bố tháng 12.2021 của Brand Finance, thương hiệu VNPT đứng thứ 2 trong top 50 doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn nhất. Trong năm, hàng loạt các sản phẩm, giải pháp của VNPT cũng được các tổ chức đánh giá uy tín trong nước và quốc tế vinh danh với 36 giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín, tăng 5 giải so với 2020, trong đó có 12 giải Stevie Awards Asia - Pacific; 3 giải Stevie Awards International Business Awards; 10 giải IT Worlds Awards; 3 giải Cyber Security Awards; 1 giải Stevie Awards For Great Employer và Business Excellence Awards.

Đến thời điểm này, VNPT là doanh nghiệp duy nhất 2 năm liền đạt giải Vàng tại Giải thưởng Make in Việt Nam 2021. Trước đó, VNPT cũng đã được ở nhiều giải thưởng lớn trong nước như: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021; Đứng vị trí thứ 19/500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021 và vị trí số 2/20 doanh nghiệp lĩnh vực VT-CNTT. Đứng thứ 2 trong Danh sách các công ty công nghệ uy tín nhất Việt Nam theo đánh giá của Tổ chức Vietnam Report; VNPT nằm trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021, đồng thời trong Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn 2021.

Với những thế mạnh hiện có về hạ tầng số, hệ sinh thái số, VNPT đã chủ động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo mạng lưới thông tin thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về kết nối phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống dịch từ trung ương tới tận thôn xã, phủ sóng di động theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đảm bảo kết nối internet quốc tế và chất lượng mạng lưới phục vụ giảng dạy/học tập trực tuyến, triển khai hạ tầng phục vụ cho công tác giám sát với số lượng hơn 9.300 camera tại các điểm phòng chống dịch Covid-19…

VNPT cũng đã tham gia các chương trình an sinh xã hội lớn của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cả xã hội trong phòng chống đẩy lùi dịch bệnh như: ủng hộ 400 tỉ đồng bằng tiền mặt vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19; cam kết và đang triển khai hỗ trợ 37.000 máy tính bảng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”… Tổng giá trị đóng góp/ủng hộ của VNPT đồng hành cùng Chính phủ và người dân đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tính đến hết tháng 11.2021 là 3.040 tỉ đồng.





Tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

Năm 2021, VNPT tiếp tục được Chính phủ, các bộ, ngành đánh giá cao ở vai trò tham gia trong xây dựng các nền tảng, sản phẩm “Make in VietNam”.

Tháng 3.2021, hệ thống CSDLQG về dân cư - 1 trong 6 hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng, quan trọng nhất để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam - đã chính thức được khai trương. Từ ngày 1.7.2021, hệ thống CSDLQG về dân cư chính thức được vận hành, đánh dấu một mốc quan trọng việc hoàn thành CSDL quốc gia, phục vụ điều hành của Chính phủ. Để triển khai thành công dự án, VNPT đã huy động những nguồn lực trí tuệ tốt nhất để tạo ra được những giải pháp tốt nhất với bài toán quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Song hành với việc ra mắt nền tảng chuyển đổi số, VNPT đã nghiên cứu phát triển và khai trương hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới giúp doanh nghiệp số hóa mọi giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, giao dịch với đối tác/khách hàng trên môi trường số và chuyển đổi số hoạt động quản trị doanh nghiệp như: Dịch vụ ký số từ xa (VNPT SmartCA), Dịch vụ hợp đồng điện tử (VNPT eContract), Dịch vụ quản trị doanh nghiệp toàn diện (VNPT onBusiness).

Tháng 11.2021, Tập đoàn VNPT công bố cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money trên cả nước. Hiện, VNPT đang là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên bằng Mobile Money trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc này đánh dấu mốc quan trọng của VNPT trong quá trình đồng hành cùng Chính phủ góp phần hoàn thiện chiến lược thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam.