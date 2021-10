'Vỡ trận' làn sóng người tự phát về quê

Về thêm sẽ không đủ chỗ cách ly

Ngày 3.10, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn để bàn các giải pháp đón người dân tự phát về. Theo ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 1 - 3.10 có trên 15.000 người dân trong tỉnh đi làm ăn xa tự về quê. Hiện các huyện đã đón hơn 5.000 người và thống nhất sẽ đón thêm hơn 10.000 người còn lại, nhưng số khu cách ly tập trung quá tải, nếu lượng người về thêm nữa sẽ không đủ chỗ cách ly.

Hơn 500 người từ Bình Dương đi bộ về hướng Tây nguyên Tối 3.10, lãnh đạo Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đã bố trí 13 lượt xe khách 45 chỗ chở hơn 500 người từ chốt kiểm soát ĐT741 (xã Tân Lập, H.Đồng Phú, giáp ranh với tỉnh Bình Dương) đến chốt kiểm soát giáp tỉnh Đắk Nông để họ tiếp tục hành trình về quê. Trước đó, từ sáng sớm đến chiều tối cùng ngày, phát hiện những người này đi bộ trên tuyến đường ĐT741, hướng Bình Dương qua Bình Phước để về các tỉnh Tây nguyên, nên Đội phản ứng nhanh H.Phú Giáo (Bình Dương) đã huy động ô tô đưa đến chốt kiểm soát ĐT741 để nhờ giúp đỡ, đồng thời vận động thức ăn, nước uống tiếp tế bà con. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong dòng người đi bộ về quê, ngoài ở các tỉnh Tây nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai; còn có người tìm đường về các tỉnh phía bắc như Hà Giang, Lai Châu. Phần lớn họ là công nhân, lao động tự do đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Do không có việc làm, thu nhập nên họ quyết định về quê bằng cách đi bộ vì không có phương tiện di chuyển. Đáng lưu ý, đến chiều tối 3.10, vẫn còn nhiều người đi bộ tiếp tục kéo về khu vực cửa ngõ vào tỉnh Bình Phước. Đến khoảng 22 giờ, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục đưa phương tiện đón đoàn người đến địa phận giáp ranh với Đắk Nông để tìm phương án giúp người dân về quê. Đại diện Chốt kiểm soát dịch trên QL14, đoạn giáp ranh giữa Bình Phước và Đắk Nông, cho biết: “Tất cả những người dân sau khi đưa đến đây thì cơ quan chức năng Bình Phước và Đắk Nông họp bàn hỗ trợ. Nếu dân Đắk Nông thì bàn giao địa phương này nhận về, còn người ở xa hơn thì Đắk Nông tiếp tục hỗ trợ đưa đến vùng giáp ranh giao cho tỉnh bạn”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hiện nay, số bà con về đến tỉnh rất đông, có thể lên đến hàng chục ngàn người ngay trong nay mai. Do vậy, phương châm giải quyết là: khi người dân về đến địa phương sẽ được đưa vào các trường học tại TP.Cà Mau để phân ra theo từng huyện; sau đó các huyện cử lực lượng công an lên đón bà con của huyện mình về, đảm bảo an toàn nhất cho người dân”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, khi bà con về đến huyện sẽ được tiếp tục đưa vào các trường học để phân loại. Nếu số lượng về huyện nhiều thì tiếp tục phân về các xã, cho cách ly tại các trường học, tiếp tục sàng lọc. Ai đủ điều kiện thì về cách ly tại gia đình, ai không đủ điều kiện thì cách ly tại trường học ở xã.

Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết chỉ trong vài ngày qua tỉnh ghi nhận gần 30.000 người dân tự về quê; trong đó riêng đêm 2.10 có khoảng 20.000 người. Sau khi xét nghiệm (XN), người ở địa phương nào sẽ được lực lượng chức năng dẫn đường đưa về địa phương đó, cách ly tập trung tại các trường học được trưng dụng làm khu cách ly.





Để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, một số địa phương quy định những người trở về từ vùng dịch nếu có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc có giấy xác nhận đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19, XN PCR có kết quả âm tính, thì được về nhà cách ly tại nhà. Đối với người đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày về địa phương thực hiện XN 3 lần vào ngày 1, ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 7 XN bằng phương pháp PCR; nếu kết quả XN âm tính thì tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày…

Kiến nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin chỉ từ 30.9 - 3.10, địa phương tiếp đón gần 11.000 người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Long An… về tỉnh bằng xe gắn máy, qua XN ghi nhận gần 50 F0. “Mọi việc quá bất ngờ, không thể ngờ rằng lượng người về quê đông như vậy, tỉnh phải tận dụng các trường học làm điểm cách ly người dân. Tôi có kiến nghị với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cần hỗ trợ ngay cho các tỉnh ĐBSCL sinh phẩm, thiết bị XN vì số lượng người dân về quá nhiều nên các tỉnh không thể đảm đương nổi. Phải hỗ trợ các tỉnh vắc xin để tiêm phủ cho người dân, tăng cường đề kháng cho người dân tại tỉnh và những người trở về đợt này. Đồng thời phải có chính sách hỗ trợ lao động tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ để họ an tâm ở lại làm việc”, ông Nghĩa nói.

Việc xuất hiện nhiều người nhiễm Covid-19 trong dòng người tự phát trở về quê cũng khiến cho lãnh đạo nhiều địa phương ở miền Tây lo lắng. Đơn cử tại An Giang, qua xét nghiệm 7.000 người ghi nhận hơn 30 F0; Vĩnh Long phát hiện 4 F0; Cà Mau kết quả xét nghiệm hơn 1.000 người trong tổng số 6.000 người về quê, phát hiện 25 F0…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chia sẻ: “Tôi đã kiến nghị T.Ư tạm dừng cho dân về quê ít nhất 14 ngày vì các khu cách ly và các trường học của tỉnh đã quá tải”. Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng cho rằng năng lực tiếp nhận của tỉnh có hạn, nếu người dân tiếp tục về sẽ… vỡ trận. “Sóc Trăng đã kiến nghị Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tạm ngưng cho người dân tự về quê. Thời gian tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp”, ông Lâu thông tin.