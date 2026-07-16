Lùi lại thời điểm năm 2022, KOSMIK Live Concert từng tạo nên dấu ấn riêng khi xóa bỏ hoàn toàn sân khấu vật lý truyền thống, biến toàn bộ địa điểm tổ chức thành một không gian trình diễn mở. Sân khấu Immersive Stage 360 độ lúc đó đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, khi âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng thị giác và các màn trình diễn được bố trí xuyên suốt không gian.

Chính mô hình ‘có 1-0-2’ này đã giúp KOSMIK Live Concert 2022 tạo nên sức hút mạnh mẽ với lượng người tham gia ấn tượng cùng độ phủ thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội. Bốn năm sau, khi KOSMIK trở lại đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập SpaceSpeakers, nhiều khán giả tin rằng những gì diễn ra năm 2022 chưa phải là giới hạn cuối cùng.

Một phần kỳ vọng ấy đến từ những gì tập thể này đã thực hiện trong thời gian gần đây. Như chuỗi concert ALL-ROUNDER và ALL-ROUNDER THE FINAL của SOOBIN từng gây chú ý bởi quy mô dàn dựng và mức độ đầu tư chỉn chu. Không dừng lại ở đó, SpaceSpeakers tiếp tục ghi dấu ấn quốc tế với KOSMIK Las Vegas. Hình ảnh các nghệ sĩ và biểu tượng chương trình xuất hiện rầm rộ trên hệ thống billboard dọc Las Vegas Strip, đánh dấu hành trình đưa âm nhạc Việt đến một trong những sân khấu biểu tượng của thế giới.

Trên đà những bước tiến đó, điểm đến tiếp theo tại Hà Nội mang một ý nghĩa đặc biệt: không chỉ là điểm tiếp nối sau sân khấu quốc tế, mà còn là dịp để SpaceSpeakers hội ngộ cùng cộng đồng khán giả trung thành đã đồng hành từ những ngày đầu.

Âm nhạc của SpaceSpeakers từ lâu đã phá vỡ chiếc áo giáp định kiến của Rap hay Hip-hop. Họ dịch chuyển biên độ sáng tạo một cách ngoạn mục từ Pop, R&B, Ballad, EDM cho tới các dự án kết hợp dàn dây giao hưởng và những thử nghiệm đương đại đầy táo bạo.

Thực tế chứng minh, SpaceSpeakers sở hữu khả năng dung hòa các màu sắc âm nhạc để tiếp cận nhiều thế hệ người nghe. Đó là sự giao thoa giữa những giai điệu gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X cho đến những bản hit liên tục càn quét các bảng xếp hạng và nền tảng nhạc số thời gian qua.





Sức mạnh tuyệt đối của kho âm nhạc này đã được chứng minh một cách trực quan nhất thông qua chuỗi SOOBIN Live Concert ALL-ROUNDER và ALL-ROUNDER The Final vừa qua. Dù danh mục tiết mục kéo dài kỷ lục tới gần 30 ca khúc mỗi đêm, bầu không khí chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chính sự cộng hưởng này đã hiện thực hóa triết lý mà SpaceSpeakers theo đuổi suốt nhiều năm: Khán giả không bỏ tiền để đi "xem" một buổi biểu diễn, họ đến để tận hưởng không gian và trở thành một phần cấu thành nên tác phẩm nghệ thuật.

Chặng mở màn của KOSMIK tại Las Vegas (4 - 5.7) là hành trình âm nhạc giàu màu sắc từ các nghệ sĩ SpaceSpeakers. Rhymastic mang đến chiều sâu với Nến Và Hoa, Yêu 5; Binz hiện đại qua They Said, Big City Boy; Cường Seven khuấy động sân khấu bằng Beautiful Girl; còn SOOBIN cân bằng giữa các bản hit thanh xuân và phong cách trình diễn toàn diện. Đêm nhạc bùng nổ ở phần kết với Freaky Squad và Nguyên Team Đi Vào Hết, tôn vinh trọn vẹn tinh thần Brotherhood của nhóm.

Đêm nhạc thêm đa dạng màu sắc nhờ dàn khách mời đình đám: DJ Mie, Lil Wuyn, 16 Typh, Xuân Nghi, Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Kay Trần và Andree Right Hand. Đặc biệt, đạo diễn sân khấu Kiên Ứng gây bất ngờ khi trực tiếp lên biểu diễn ca khúc Summer Night cùng Xuân Nghi, tạo nên điểm nhấn thú vị cho chương trình.

Nếu Las Vegas là cột mốc vươn tầm thế giới "From Local To Global", thì Hà Nội lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu.

Từ những phòng thu nhỏ, những đêm thức trắng làm nhạc và những ngày đầu xây dựng cộng đồng, Hà Nội chính là nơi hình thành nên tinh thần Brotherhood đã trở thành bản sắc của SpaceSpeakers suốt 15 năm qua.

Họ trở về với thành phố đã chứng kiến những bước chân chập chững đầu tiên, với cộng đồng khán giả đã trung thành ủng hộ họ từ thời kỳ đầu khó khăn cho đến khi bước lên những đỉnh cao rực rỡ nhất, nhóm mang theo tất cả những gì tinh túy nhất tích lũy được sau hành trình vươn ra biển lớn, tạo nên một cuộc hội ngộ lịch sử ngay tại quê nhà. .

Theo kế hoạch công bố từ ban tổ chức, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đội hình nghệ sĩ và nhà sản xuất tên tuổi, KOSMIK Hà Nội hứa hẹn là điểm hẹn âm nhạc đáng mong chờ nhất dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Trong lúc chờ đợi những thông tin chính thức tiếp theo từ SS Label, người hâm mộ đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đua săn vé được dự đoán sẽ cực kỳ khốc liệt sắp tới. Sức hút từ cái tên SpaceSpeakers cùng ý nghĩa thiêng liêng của liveshow kỷ niệm 15 năm là lời bảo chứng chắc chắn nhất: KOSMIK Hà Nội sẽ là sự kiện văn hóa đại chúng không thể bỏ lỡ, nơi không có chỗ cho những khán giả chậm chân.

Cùng theo dõi thông tin chính thức trên



