Volvo XC60 - Xe sang hoàn hảo cho gia đình trẻ

Kết thúc vòng 2 giải thưởng Car Choice Awards 2022, Volvo XC60 đang đứng ở vị trí thứ 2 trong hạng mục Xe sang 2022 dành cho gia đình nhỏ, thấp hơn 119 bình chọn so với Mercedes-Benz GLC. Dù vậy, khoảng chênh lệch này chưa đủ khiến mẫu xe Đức vững vàng ở vị trí Top 1, vì bình chọn từ phía độc giả chỉ chiếm 70% tổng điểm và 30% còn lại phụ thuộc vào điểm số của Hội đồng tư vấn chuyên môn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đêm Gala trao giải diễn ra ngày 7.1.2023 tại công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bình luận về Volvo XC60, reviewer Lê Vương Thịnh, thành viên thuộc Hội đồng tư vấn chuyên môn, cho biết: “XC60 đang là mẫu xe dẫn đầu về doanh số của Volvo trên thị trường toàn cầu và cũng là một chiếc SUV rất được yêu thích. So với các đối thủ đến từ Đức như Audi Q5, BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60 có những khác biệt đáng kể. Đầu tiên là về thiết kế, sự lịch lãm và nam tính của Volvo XC60 sẽ khiến nhiều gã đàn ông mê mệt. Volvo XC60 không bóng bẩy, không hào nhoáng mà có nét riêng với những ngôn ngữ đậm chất Bắc Âu”.

“Tuy nhiên, điểm nổi bật mà nhiều người nhắc đến khi lựa chọn Volvo XC60 có lẽ là tính năng an toàn. Hệ thống an toàn thông minh là niềm tự hào của Volvo với những công nghệ an toàn chủ động tiên tiến nhất. Thực sự mà nói, khi nhắc đến Volvo, không cần phải liệt kê ra những tính năng an toàn mà xe được trang bị, vì chắc chắn là có đầy đủ những gì cần thiết nhất để bảo vệ hành khách an toàn trên mọi hành trình”.





“So về giá bán thì Volvo XC60 cũng rất cạnh tranh với các mẫu xe đối thủ trong cùng phân khúc. Và với những người am hiểu về xe ô tô, tính cách không quá phô trương thì Volvo XC60 sẽ là một lựa chọn phù hợp. Kích thước của Volvo XC60 vừa đủ để có sự rộng rãi thoải mái khi đi công việc hay cả những hành trình dài”.

“Hiện tại, Volvo XC60 được bán khá chạy tại thị trường Việt Nam. Đa phần khách mua xe sẽ phải đặt hàng và chờ từ vài ba tháng mới được nhận xe. Điều này cho thấy sức hút của mẫu SUV hạng sang này. Với những giá trị cốt lõi rất tốt, chắc chắn Volvo XC60 vẫn sẽ còn thu được nhiều thành công trong thời gian tới”, reviewer Lê Vương Thịnh nói.

Tại Việt Nam, Volvo XC60 được phân phối với 2 phiên bản: XC60 Ultimate và XC60 Recharge Ultimate, giá bán lần lượt 2,32 tỉ đồng và 2,89 tỉ đồng. Volvo XC60 Recharge trang bị khối động cơ Plug-in Hybrid sản sinh công suất lên tới 462 mã lực cùng khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 4,9 giây. Mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt nhưng vô cùng êm ái và thư thái. Người lái có thể chủ động can thiệp tới hệ thống vận hành như động cơ, dẫn động, phuộc nhún, vô-lăng, điều hòa và điều tiết nhiên liệu với 5 chế độ lái (Drive Mode): Hybrid, Pure, Off-Road, Constant AWD và Power.