Vòng 14 V-League 2022: Đào thoát khỏi lằn ranh sinh tử

HLV Phùng Thanh Phương đã từng thốt lên cay đắng, mùa này tìm kiếm một trận cầu trọn vẹn 3 điểm đối với CLB Sài Gòn sao mà khó khăn đến thế. Cả lượt đi, đại diện này của bóng đá thành phố chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận, “sở hữu” tới 4 trận hòa và 7 trận thua. Những tưởng việc mời Lê Huỳnh Đức giữ chức giám đốc kỹ thuật sẽ sớm đưa CLB ra khỏi vũng lầy, nhưng “bộ não” của ông Đức vẫn chưa thể giúp đội bóng này thoát được 3 trận thua liên tiếp. Vị trí đáy bảng xếp hạng với quỹ điểm cực thấp (7 điểm), tương lai của Sài Gòn FC sẽ khó cứu vãn nếu như không kịp vùng lên khi tiếp đội Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất lúc 19 giờ 15 hôm nay.

Vấn đề của đội Sài Gòn vào thời điểm cực kỳ khó khăn này là họ gặp quá nhiều… vấn đề, từ lực lượng, tinh thần, chiến thuật, sự gắn kết. Mọi thứ của đội Sài Gòn đang như mớ bòng bong mà bộ đôi Lê Huỳnh Đức và Phùng Thanh Phương cùng phải chung lưng đấu cật để gỡ rối. Trước đối thủ Hà Tĩnh có chất lượng cũng không quá cao nhưng tinh thần lại luôn là điểm mạnh, Lê Huỳnh Đức cần phải có giải pháp giúp đội bóng của mình chơi tấn công mạnh mẽ hơn và phòng thủ phải an toàn hơn. Hà Tĩnh FC đang đứng hạng 10 với 14 điểm - vị trí cũng chưa phải an toàn nên trận đấu tối nay có thể xem như cuộc chiến tránh xuống hạng của cả đôi bên.

Tính đến thời điểm này, HLV Vũ Hồng Việt (sinh năm 1979) trở thành nhà cầm quân trẻ thứ 2 tại V-League (sau Huy Hoàng của SLNA sinh năm 1981). Nhưng trợ lý của HLV Park Hang-seo cũng đã kịp được va đập, được nếm trải những gì khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu VN, khi từng cầm đội Quảng Nam cách đây ít năm. Những nếm trải đó có thể giúp cựu HLV tuyển U.15 VN tìm được lối thoát cho đội Nam Định mà thử thách đầu tiên là cuộc tiếp đón đội Đà Nẵng vào 18 giờ hôm nay trên sân Thiên Trường. Lối chơi của đội Nam Định không có sắc màu rõ ràng, không có cá nhân đặc biệt xuất sắc giúp thay đổi cục diện hay dẫn dắt thế trận, hay mắc sai lầm ở những thời điểm nhạy cảm của trận đấu, ý chí quyết tâm không quá cao. Tướng trẻ Vũ Hồng Việt cùng dàn cộng sự mới mẻ sẽ phải giải quyết từng đó khó khăn để đưa đội bóng thành Nam thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng như hiện có.

Kịch bản chung cho 2 trận đấu vòng 14 V-League 2022 vào tối qua (26.8) chính là sự tỏa sáng của các ngoại binh đã đem đến những tình huống bùng nổ và quan trọng hơn là những bàn thắng quý hơn vàng. Trên sân Lạch Tray, 6/7 bàn thắng đều của các chân sút ngoại. Đội Hải Phòng đã đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 4-3, trong đó Rimario đã chứng tỏ giá trị đặc biệt của mình với một kiến tạo thành bàn, đích thân ghi hai bàn, tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2022 tính đến thời điểm hiện tại với 11 bàn. Mpande - người mở tỷ số và ghi bàn thắng thứ 4 cho Hải Phòng FC ở trận đấu này cũng là một ngoại binh.





Công an Nhân dân có cơ hội giành lại ngôi đầu bảng giải bóng đá hạng nhất nếu có 3 điểm trước Huế ở vòng 13 vào chiều nay. Lý do Khánh Hòa đã bị Bà Rịa-Vũng Tàu cầm chân 1-1 ở trận đấu sớm vào hôm qua. Tương tự, Quảng Nam cũng có thể vươn lên cùng 25 điểm với đội bóng phố biển nếu vượt qua Long An chiều nay. Trận còn lại Cần Thơ thắng Phú Thọ 2-1.

T.K