Vòng 2 giải nữ quốc gia: Thái Nguyên T&T gây bất ngờ

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ ở lượt trận thứ hai giải nữ quốc gia, tuy nhiên Thái Nguyên T&T đã gây rất nhiều khó khăn cho Than KSVN. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ chè tạo ra thế trận có lợi cho mình nhờ đấu pháp hợp lý. Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 14 khi Lê Thị Thuỳ Trang ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T với pha dứt điểm chuẩn xác.

Có được ưu thế về mặt tỷ số, Thái Nguyên T&T chủ động chơi chậm, lùi sâu về phần sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công. Đây không phải trận đấu mà Than KSVN chơi thực sự ấn tượng. Họ vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của HLV Đoàn Việt Triều. Chưa kịp có được bàn thắng gỡ hoà thì Than KSVN tiếp tục thủng lưới. Phút 40, Trần Thị Nhung nhân đôi cách biệt cho Thái Nguyên T&T khi cô tận dụng tốt cơ hội mình có được và đánh bại thủ thành đối phương.





Bước sang hiệp 2, ưu thế về thể lực giúp Than KSVN cải thiện được thế trận. Họ nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cũng phải chờ đến phút 70, Than KSVN mới có được điều mình cần. Từ quả đá phạt ở khoảng cách 20 mét, Trần Nhật Lan ghi bàn thắng đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, những phút còn lại không đủ cho Than KSVN gỡ hòa và 3 điểm là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Thái Nguyên T&T.

Ở trận đấu còn lại của ngày 3.9, Hà Nội I không gặp quá nhiều khó khăn để giành 3 điểm trước Hà Nội II. Thầy trò HLV Jong Song Chon đã có chiến thắng đậm 5-0 do công của Hải Yến (15', 57'), Vạn Sự (24', 31', 48'). Chiến thắng này giúp cho Hà Nội I duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng giải nữ quốc gia trước khi TP.HCM I ra sân thi đấu vào ngày mai với TP.HCM II.