Vòng chung kết U.21: Cái giá của sự mất tập trung từ đội Nam Định

Xem trận đấu, nhiều người tương tác đã bình luận: “Thật khó hiểu, một dàn sao đá V-League mà lại thua dễ dàng chỉ trong 19 phút với 3 bàn, điều gì đã xảy ra”, ý kiến khác: “Chỉ thiếu mỗi Mai Xuân Quyết chấn thương và sắp lập gia đình thôi mà hàng công chơi không hay mà thế thủ cũng không tốt, có vấn đề gì chăng”, nhận xét khác liên quan đến thủ môn: “Trần Liêm Điều là thủ môn của tuyển U.23 Việt Nam, nhưng lại chơi quá nghiệp dư, để thua bàn đầu hết sức lãng nhách khiến cho tâm lý đội đi xuống, tại sao vậy?” và còn nhiều chê trách khác nhắm đến cầu thủ Nam Định.

Chuyên gia Vũ Tiến Thành xem trận đấu phân tích: “Đây là trận thua hoàn toàn vì lỗi chuyên môn chứ không có vấn đề gì khác. Vì thực tế là sau các bàn thua, Nam Định vẫn chơi rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu, chứ không hề có tinh thần buông bỏ. Nhưng tại sao 3 bàn thua đến quá nhanh ở đầu trận. Đầu tiên phải thấy đó là sự chủ quan, khinh suất của hàng thủ và thủ môn Liêm Điều. Bàn thua đầu tiên ở phút 12, lỗi hoàn toàn thuộc về thủ môn khi anh phát bóng lên quá chậm để đối thủ ập vào khiến bóng bật ra.

Đây là một lỗi chuyên môn thường thấy ở những thủ môn thiếu kinh nghiệm hoặc không có sự tập trung tốt trong thi đấu khi xử lý theo kiểu đợi đối thủ lao vào mới phát lên thay vì chủ động phát trước tránh rủi ro. Liêm Điều đã chọn cách tiếp cận pha bóng này sai nên trả giá bởi bàn thua. Nhưng bàn thua thứ 2 phút 16 thì lỗi do hàng thủ Nam Định dâng quá cao, trong khi Sông Lam Nghệ An chơi phản công quá bén. Các trung vệ của Nam Định không bắt người chặt, mất tập trung khi để xổng Văn Việt thoát đi quá nhanh. Tình huống đó thì làm sao trách thủ môn được vì tốc độ xuống bóng của chân sút xứ Nghệ nhanh, Liêm Điều khó mà cản được. Tương tự bàn thua thứ 3 ở phút 19 hàng thủ Nam Định cũng rất hớ hênh nên Sông Lam Nghệ An phối hợp nhanh từ đường chuyền của Trần Mạnh Quỳnh để Trần Quốc Thành lẻn xuống ghi bàn”.

Theo ông Vũ Tiến Thành có thể bàn thua đầu tiên do lỗi thủ môn Liêm Điều ảnh hưởng tâm lý cả hàng thủ nên thế phòng ngự của Nam Định từng chơi khá hay trước Hà Nội lại dễ dàng bị vỡ như vậy. Nhưng với bóng đá trẻ sự thiếu ổn định là không tránh khỏi, có thể trận này hay trận khác dở là điều bình thường. Hơn nữa cầu thủ chơi trên sân nhiều khi quá hăng hoặc đá rất nhiệt, quyết liệt trên mức cần thiết hoặc dễ bị tác động tâm lý dẫn đến phân tâm, nên rất cần sự bám sát kịp thời và nhắc nhở của Ban huấn luyện.





Việc HLV Nguyễn Văn Dũng rút thủ môn Liêm Điều ra sân sau bàn thua thứ 3 là hợp lý vì một khi tâm lý không ổn định, đồng đội cảm thấy thiếu an tâm với chỗ dựa phía sau thì rõ ràng Nam Định không thể đá tiếp một cách chặt chẽ được. Thực tế sau khi thủ môn Liêm Điều rời sân thì hàng thủ của Nam Định lại chơi tốt hơn, thế trận ổn định hơn. Rõ ràng tác động từ bàn thua đầu tiên quá lớn, khiến cho trận đấu có ý nghĩa tranh chấp vé để nuôi hy vọng đi tiếp làm suy sụp tâm lý các cầu thủ thành Nam, dẫn đến sự không ổn định sau đó. Việc củng cố dù muộn nhưng kịp thời đã giúp Nam Định dù không thể ghi bàn, nhưng dù sao cũng có một thế trận tốt và gây khó được nhiều trước Sông Lam Nghệ An.

Đây cũng là bài học cho thủ môn Liêm Điều và cách tổ chức phòng ngự của đội bóng thành Nam, cần có thêm một trung vệ đủ tầm để chỉ huy bên cạnh Ngô Đức Huy hay Vũ Hoàng Trà. Trên con đường trở thành những tài năng tương lai gần của bóng đá Việt Nam, sai lầm khuyết điểm đôi lúc không tránh khỏi, nhưng “ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó”, hy vọng những cầu thủ trẻ Nam Định sẽ tìm lại chính mình để có những đóng góp tốt hơn trong thời gian tới.