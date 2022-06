Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Truy tố Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm

6 bị can bị truy tố gồm: Lê Tùng Vân (nguyên quán An Giang, 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). Cả 6 bị can cùng ngụ địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ và được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Riêng bị can Lê Thu Vân (nguyên quán P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng bị khởi tố về hành vi trên, nhưng do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã có quyết định tách ra vụ án khác nên chưa truy tố. Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy bị can Lê Thu Vân đã sát cánh Lê Tùng Vân khi bị can này rời khỏi quê nhà An Giang vào năm 1990 lên sinh sống tại nhà 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.





Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Lê Tùng Vân cùng các bị can còn lại dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sinh sống cho đến nay. Tại Tịnh thất Bồng Lai, từ năm 2019 - 2021, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị can còn lại và Lê Thu Vân thực hiện 5 video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an H.Đức Hòa; Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Long An; cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM…