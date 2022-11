Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Tòa dựng rạp để người dân xem trực tiếp xét xử

Hôm nay (25.11), Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

Để phục vụ người dân, TAND TP.HCM dựng rạp, trang bị màn hình LED để người dân có thể xem trực tiếp phiên tòa.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử 2 tội danh.

Về tội “giết người”, Trang bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình về tội giết người thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn. Về tội “hành hạ người khác” thuộc trường hợp đối với người dưới 16 tuổi thì bị cáo này bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù.

Cha ruột bé V.A - bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội “hành hạ người khác”, và cao nhất là 5 năm tù với tội “che giấu tội phạm”.





Trước đó, sáng 21.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội “giết người”, HĐXX cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà Viện KSND TP.HCM truy tố.

Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay ngày 7.9.2022, Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM có văn bản từ chối thực hiện giám định, với lý do hồ sơ bệnh án của người bị hại tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021.

Căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung, CQĐT vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang 2 tội “giết người”, “hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

Sau đó, từ kết luận điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo về các tội danh như trên.

Theo cáo trạng, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A vào ngày 22.12.2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

Tại phiên tòa vụ bé gái 8 tuổi V.A bị bạo hành tử vong vào ngày 21.7, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé V.A trình bày trong các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021, Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A, gây ra thương tích cho bé, cộng hưởng với các vết thương mới đã dẫn đến cái chết của nạn nhân. Vì vậy, cần giám định tỷ lệ thương tích của bé V.A do Trang và Thái gây ra trước ngày bé tử vong (ngày 22.12.2021) để xác định các thương tích này ảnh hưởng như thế nào đến cái chết của bé V.A.