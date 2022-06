Vụ bé trai tử vong khi bị ném từ tầng cao bệnh viện: Nghi vấn người mẹ bị trầm cảm

Ngày 16.6, Công an H.Bình Chánh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lấy lời khai của bà P.T.Q. (37 tuổi, ngụ Long An), mẹ của bé trai gần 2 tháng tuổi tử vong khi được gia đình đưa đi khám bệnh, để điều tra làm rõ.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu người phụ nữ khai, sáng 14.6, bà Q. cùng chồng tên là D., đưa con trai tên H. (gần 2 tháng tuổi) đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (H.Bình Chánh, TP.HCM) để khám bệnh.

Hai vợ chồng bà Q. đưa con trai lên Khoa nội thần kinh tại lầu 1 của bệnh viện để khám. Tại đây, bác sĩ kết luận H. bị trào ngược dạ dày thực quản. Bà Q. sau đó nói chuyện với chồng và muốn khám tổng quát lại cho con vì nghi ngờ kết quả chẩn đoán của bác sĩ.

Cả hai vợ chồng sau đó xảy ra mâu thuẫn, ông D. bỏ ra phía ngoài đứng chờ, bà Q. bồng con đi đăng ký khám lại.





Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo H. phổi yếu và trào ngược dạ dày thực quản. Mẹ bé đồng ý cho bé nhập viện vào khoa chăm sóc sơ sinh tại lầu 2 và thông báo cho chồng biết.

Nghĩ con bị bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh và hay quấy khóc, bà Q. nảy sinh ý định ném con xuống đất. Bà Q. bế con lên tầng 5, thấy vách hành lang có cửa thông gió, đẩy cửa rồi ném con xuống dưới.

Mọi người sau đó đi tìm, bảo vệ bệnh viện phát hiện bà Q. ngồi thất thần tại một căn phòng ở lầu 6 nên đã vận động, hỗ trợ đưa đến công an đầu thú.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn người mẹ có biểu hiện trầm cảm. Hiện vụ việc bé trai tử vong đang được điều tra làm rõ.