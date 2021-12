Vụ cháy kho vải Ninh Hiệp thiệt hại không đáng kể, phần lớn vải vụn

Theo báo cáo của Công an H.Gia Lâm (Hà Nội), khoảng 17 giờ 35 chiều 30.12, lực lượng chức năng nhận tin báo hỏa hoạn xảy ra tại quán gà Mạnh Hoạch, địa chỉ tại thôn 6, xã Ninh Hiệp, H.Gia Lâm.

Tiếp nhận trình báo, Công an H.Gia Lâm huy động 2 xe chữa cháy cùng lực lượng xuống hiện trường khống chế đám cháy.

Đám cháy xảy ra gần khu vực kho chứa vải, quần áo, hàng gia dụng Ninh Hiệp nên lửa lan nhanh, tạo thành đám cháy lớn.

Công an TP.Hà Nội đã huy động lực lượng chữa cháy Công an Q.Long Biên, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Cảnh sát PCCC Công an Q.Hoàn Kiếm, Đội Cảnh sát PCCC Công an Q.Hai Bà Trưng với tổng cộng 9 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp dập lửa, cứu nạn.

Đến khoảng 19 giờ tối 30.12, đám cháy được khống chế.





Bước đầu, Công an H.Gia Lâm xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ quán gà Mạnh Hoạch sau đó lan sang các lán tạm của các hộ dân thuê đất của UBND xã Ninh Hiệp để làm kho chứa. Tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900 m2.

Sơ bộ xác định có 6 lán diện tích từ 100 - 200 m2 cùng với quán gà Mạnh Hoạch bị thiệt hại.

Công an H.Gia Lâm cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản theo khai báo không đáng kể, chủ yếu là vải vụn.

Tuy nhiên, khi vụ cháy xảy ra, nhiều người dân đánh giá lượng hàng hoá bị cháy rất lớn, nhiều tiểu thương có thể mất tết, thậm chí vỡ nợ.