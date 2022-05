Vụ 'con nợ đâm thương vong hai anh em chủ nợ': Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Ngày 25.5, TAND tỉnh Long An tuyên án sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Phạm Văn Hoàng (biệt danh Út Bò, 44 tuổi, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Kim, H.Cần Giuộc, Long An) về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mức án 2 năm tù giam (cao hơn sơ thẩm lần 1 là 6 tháng tù giam).

Về trách nhiệm dân sự, Hoàng có nghĩa vụ bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 149 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, tháng 2.2018, Hoàng có vay 50 triệu đồng của một phụ nữ ở địa phương do Nguyễn Tấn Đạt (ngụ TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc) đứng ra bảo lãnh. Hoàng đóng lãi 3 tháng rồi tuyên bố hết khả năng trả nợ.

Chiều tối ngày 19.5.2018, Đạt mua một bình a xít loãng đựng trong vỏ chai nước rửa chén và rủ em trai là Nguyễn Tấn Lợi và Trương Tấn Sỹ đến nhà Hoàng đòi nợ.

Tại đây, Đạt dùng tay phải cầm bình a xít chưa mở nắp để phía sau lưng, tay trái đẩy cổ Hoàng, Lợi dùng 2 tay đẩy vào bụng Hoàng, tấn Hoàng vào vách.





Lúc này, Hoàng lấy con dao có sẵn ở chỗ mình đứng đâm vào bên hông phải của Đạt 1 nhát; đâm tiếp vào ngực của Lợi 1 nhát. Đạt bỏ bình a xít cùng Lợi chạy ra sân thì Lợi gục chết tại chỗ.

Khai nhận tại tòa 2 cấp, bị cáo Phạm Văn Hoàng đều khẳng định đâm Đạt và Lợi là do bực tức.

Các cơ quan tố tụng hình sự sơ thẩm vụ án ở tỉnh Long An đều nhận định Phạm Văn Hoàng giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, bị hại và người thân bị hại đã kháng cáo theo hướng bị cáo Hoàng phạm 2 tội danh là giết người và cố ý gây thương tích.