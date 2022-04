Vũ Garden: Top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương 2022

Chương trình Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương và Nhà quản trị Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022 là sự kiện quan trọng được Viện nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Trung tâm Văn hóa Doanh nghiệp và Phát triển thương hiệu phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện dành cho các Nhãn hiệu - Thương hiệu - Doanh nhân xuất sắc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác và kinh doanh, quảng bá và khẳng định thương hiệu đến với người tiêu dùng. Đây là chương trình nhằm vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả và xây dựng thương hiệu phát triển bền vững. Trải qua nhiều khó khăn để vượt qua đại dịch và phục hồi mạnh mẽ, Vũ Garden tự hào khi được bình chọn là một trong Top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương 2022.

Vũ Garden tọa lạc tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Được thành lập bởi Công ty TNHH Vũ Bình Dương và chính thức khai trương đi vào hoạt động vào ngày 22.11.2019 tại số 117 Đường Nguyễn Du, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương với sứ mệnh mang vẻ đẹp của cây xanh đến với tất cả mọi người, chung tay xây dựng cảnh quan ngôi nhà không chỉ xanh - sạch - đẹp mà còn thơ mộng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Với phương châm hoạt động uy tín đề cao chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, Vũ Garden sớm đã trở thành cái tên quen thuộc trong việc cung cấp các loại cây cảnh, bàn ghế ngoài trời, gốm sứ, vật tư nông nghiệp,...

Sở hữu diện tích vườn ươm hơn 3.000m² và được quy hoạch bài bản, Vũ Garden là một vườn hoa xanh mát, tuyệt đẹp với đa dạng các loại hoa và cây cảnh. Trong đó, Vũ Garden ươm rất nhiều giống cây, hoa cảnh từ các giống cây ngoại đến các giống nội địa đa sắc màu. Điểm đặc biệt nhất ở Vũ Garden là vườn mẫu với diện tích 1.500m² mang phong cách Ý lãng mạn đậm chất châu Âu. Đi giữa Vũ Garden nghĩa là du khách đang bước dưới những hàng hiên lãng mạn dẫn đến khu vườn thượng uyển với những hàng cây, hoa độc đáo được cắt tỉa và tạo hình tỉ mỉ. Ngoài ra, du khách sẽ rất ấn tượng với những tượng điêu khắc thạch cao tuyệt đẹp mang phong cách châu Âu. Có thể nói, Vũ Garden đã mang đến cho du khách một khu vườn cổ tích châu Âu giữa lòng thành phố.

Không dừng lại ở đó, Vũ Garden còn là một "tổ hợp" khi sở hữu quán Coffee trong khuôn viên vườn. Du khách khi đến thăm vườn thượng uyển có thể thưởng thức Coffee và lựa chọn mua những cây, hoa và các sản phẩm khác mang về. Chính "tổ hợp" dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng tận tình, tâm huyết là điểm "hút khách" tuyệt vời của Vũ Garden.





Trong quá trình hoạt động, Vũ Garden đã nhiều lần vinh dự khi được những nghệ sĩ " chọn mặt gửi vàng" là nơi cho ra những bộ hình tuyệt đẹp của các hoa hậu, người mẫu; những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật " triệu views" của các ca sĩ, diễn viên,... Đón tiếp và phục vụ quý khách hàng bằng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất là điều mà Vũ Garden luôn hướng đến.

Giải thưởng Top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương 2022 là niềm tự hào và là sự khẳng định dịch vụ uy tín, chất lượng, cũng như những nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 để sản xuất và xây dựng thương hiệu bền vững của Vũ Garden. Đồng thời, đây cũng là động lực to lớn để Vũ Garden luôn cống hiến và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Vũ Garden - Điểm nhấn hoàn hảo cho khu vườn của bạn!