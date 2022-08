Vụ hai anh em bị bỏng nặng: Anh tự thiêu, lan sang em gái trong đám giỗ

Trước đó, trưa 26.8 tại một ngôi nhà trên đường Tô Hiệu (P.Hòa Minh) xảy ra vụ hỏa hoạn do tự thiêu. Hai anh em ruột là anh L.N.A.H (44 tuổi) và chị L.N.T.T.T (29 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Đến sáng 27.8, anh H. đã tử vong do bỏng quá nặng, chị T. bị bỏng nặng trên cơ thể, tình trạng thương tích nghiêm trọng.

Nguyên do, theo Công an Q.Liên Chiểu, trưa 26.8, anh H. đến nhà cha ở đường Tô Hiệu ăn đám giỗ bà nội nhưng mang theo can nhựa loại 5 lít chứa xăng. Sau khi thắp hương, anh H. ra trước hiên nhà tưới xăng lên người tự thiêu.

Lúc này, chị T. đang đứng nấu bếp bên cạnh bị xăng văng trúng, ngọn lửa bén từ bếp sang khiến chị T. bị cháy lan.





Theo cơ quan chức năng địa phương, gia đình 2 anh em H. và T. tuy không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng hoàn cảnh khó khăn.

Chị T. là lao động chính trong gia đình, chăm sóc cha bị tai nạn tàn tật; chồng chưa có việc làm, gia đình còn có 2 con nhỏ. Trước mắt P.Hòa Minh hỗ trợ đột xuất, đồng thời đề xuất UBND Q.Liên Chiểu hỗ trợ thêm cho gia đình chị T.