‘Vũ khí’ mới giúp nông dân ĐBSCL diệt ‘lúa cỏ’ bảo vệ năng suất

Loại trừ 'lúa cỏ' đe dọa "vựa lúa" quốc gia

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ những giải pháp quản lý lúa cỏ tiên tiến, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phòng trừ ngay từ giai đoạn đầu vụ bằng giải pháp Sofit®300EC.

Hội thảo khoa học Quản lý lúa cỏ trên đồng ruộng đã diễn ra tại Đồng tháp với sự tham gia của 70 chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo

ĐBSCL là trung tâm sản xuất lúa gạo, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa của cả nước và giữ vai trò cốt lõi trong an ninh lương thực quốc gia và chuỗi cung ứng gạo toàn cầu.

Những năm gần đây, ĐBCSL đang đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, thiếu hụt lao động nông nghiệp đến gia tăng chi phí đầu vào. Trong đó, cỏ dại, đặc biệt là lúa cỏ, đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, lúa cỏ và các loài cỏ có đặc tính sinh học rất gần với cây lúa, chúng mọc cùng thời điểm, có tốc độ sinh trưởng nhanh và cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng, nước ngay từ giai đoạn đầu vụ. Với khả năng rụng hạt sớm và tồn lưu lâu dài trong đất, lúa cỏ có thể xuất hiện trở lại nhiều vụ liên tiếp nếu không được quản lý triệt để.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp nông dân chỉ phát hiện ra lúa cỏ khi cây đã vươn cao hơn lúa trồng, khiến việc xử lý muộn không chỉ tốn công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Điều này tạo nên sự cần thiết của các giải pháp quản lý lúa cỏ tiên tiến, mang tính chủ động từ đầu vụ.

Chia sẻ tại hội thảo, TS Nguyễn Thế Cường, Trưởng bộ môn Nông học Viện lúa ĐBSCL cho rằng, một trong những thách thức lớn trong canh tác lúa hiện nay là sự phát sinh và phát triển mạnh của cỏ dại và lúa cỏ. Bởi lúa cỏ cạnh tranh trực tiếp với cây lúa về dinh dưỡng, ánh sáng và không gian sống, ảnh hưởng đến năng suất cây lúa. "Cần phải quản lý lúa cỏ sớm ở giai đoạn đầu vụ để diệt lúa cỏ triệt để, bảo vệ năng suất đồng ruộng", ông Cường nói.

TS Nguyễn Thế Cường, Trưởng bộ môn Nông học Viện Lúa ĐBSCL chia sẻ về kết quả thử nghiệm của SOFIT®300EC trong việc quản lý lúa cỏ đầu vụ

Trong bối cảnh lúa cỏ là đối tượng khó phòng trừ hiệu quả, Syngenta Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị uy tín như Viện lúa ĐBSCL, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp thực hiện các khảo nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của giải pháp.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích sâu về Sofit®300EC như một công cụ quản lý lúa cỏ chủ động, tiếp cận lúa cỏ ngay từ giai đoạn mầm trong đất. Khi được xử lý ở thời điểm đầu vụ, Sofit®300EC tạo nên một lớp "hàng rào bảo vệ" trên bề mặt đất, tác động lên mầm lúa cỏ khi chúng bắt đầu phát triển, giúp ruộng thông thoáng trong những ngày đầu tiên sau gieo sạ.

Các khảo nghiệm thực tế trong vụ đông xuân và hè thu 2025 cho thấy sự khác biệt rõ rệt, ruộng lúa sử dụng Sofit®300EC thông thoáng, lúa bén rễ nhanh và đẻ nhánh tập trung. Cây lúa sinh trưởng đồng đều hơn và dễ quản lý hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, khi ruộng sạch ngay từ đầu, cây lúa có điều kiện phát triển đồng đều hơn, giảm nhu cầu can thiệp muộn ở giai đoạn sau và khi canh tác từ nền ruộng sạch giúp nông dân quản lý mùa vụ dễ dàng hơn, giảm áp lực nhân công và hạn chế lãng phí vật tư.

Chiến lược dài hạn cho nông nghiệp bền vững

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kỹ thuật thương mại Syngenta Việt Nam khẳng định, "Sofit®300EC là giải pháp quản lý lúa cỏ hiệu quả trên đồng ruộng ngay từ đầu vụ, giúp bà con yên tâm canh tác, đảm bảo năng suất tối ưu cho ruộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh Giám đốc Kỹ thuật thương mại Syngenta Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Nhấn mạnh về vai trò chiến lược của việc quản lý đầu vụ, ông Minh cho rằng, một vụ mùa thắng lợi không chỉ nằm ở giống hay phân bón, mà bắt đầu từ một nền ruộng sạch ngay những ngày đầu tiên.

"Chúng tôi tin rằng quản lý lúa cỏ đầu vụ bằng giải pháp khoa học không chỉ là câu chuyện bảo vệ năng suất của một mùa, mà là chiến lược dài hạn để tăng hiệu quả sản xuất, giảm gánh nặng chi phí và giúp nông dân làm chủ ruộng đồng một cách bền vững".

Trong hành trình hơn 30 năm tại Việt Nam, Syngenta cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo để mở rộng mô hình trình diễn trên nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thông qua các hội thảo để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế là cách Syngenta Việt Nam hỗ trợ nông dân tiếp cận phương pháp canh tác tiên tiến một cách trực quan và hiệu quả nhất.

Qua hội thảo này, Sofit®300EC được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp nông dân quản lý lúa cỏ chủ động, mang lại những mùa vụ bền vững hơn.