Vụ kiểm sát viên bị đánh ở Ninh Thuận: Đình chỉ vụ án

Liên quan đến vụ án Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức ( Thuduc House ) mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 34 bị can, có 16 bị can vận chuyển trái phép hơn 1.205 tỉ đồng ra nước ngoài.