Vụ ngư dân bị hành hạ bằng kìm: Triệu tập lấy lời khai 3 nghi can

Liên quan 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kìm, ngày 21.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã triệu tập, lấy lời khai 3 người.

Theo đó, 3 người bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tự To, tài công con tàu cá), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).

"Hiện tại, các điều tra viên đang làm việc với 3 nghi can, còn bị hại vẫn chưa vào bờ nên chưa làm việc trực tiếp được. Tàu cá bị hại đang làm thuê, họ không chịu vào bờ do đang đánh bắt, bỏ ngang vào như thế, tốn kém chi phí lớn. Không có tàu cá nào vào bờ, để cho nạn nhân quá giang vào. Cơ quan công an đã tính đến việc đi ra biển đón bị hại vào để phục vụ điều tra", nguồn tin cho biết thêm.

Tối 15.11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Sau đó, UBND H.Trần Văn Thời có báo cáo về vụ việc. Theo báo cáo, ngày 30.5, ông Trương Văn Trung (47 tuổi) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi, cùng ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), đều làm nghề ngư phủ, đã đến Công an TT. Sông Đốc trình báo về việc mình bị đánh trên tàu cá.

Ba người tham gia đánh là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc).

Ngày 28.5, Bình đến Công an TT. Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá mang biển kiểm soát BT:97993-TS. Sau đó, ngày 30.5, Trung đến Công an TT.Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích ở tàu cá trên.





Cũng theo trình bày của Bình và Trung, vào ngày 4.1, tàu cá BT:97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là bà năm Bộ) làm chủ, xuất bến để ra biển tại cửa sông Đốc. Trên tàu có khi này có 7 người gồm: Nguyễn Công Toàn (tên thường gọi là To, là con bà Hà) là tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ.

Sau đó, Nguyễn Văn Hùng không làm biển được nên quá giang ghe khác vào bờ, bà Hà thay thế Lê Văn Bình.

Sau khi ra biển, tàu cá BT: BT:97993-TS hoạt động bình thường. Đến ngày 23.5, Trung bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối phải). Ngày 24.5, Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Qua làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Báo cáo cũng cho biết, Công an TT.Sông Đốc yêu cầu Hà điều tàu cá vào bờ để làm rõ vụ việc (3 lần) nhưng bà Hà chưa đưa tàu vào bờ nên chưa xử lý được vụ việc.

Hiện nay, tàu cá BT: BT:97993-TS còn đang hoạt động trên biển. Bình và Trung tiếp tục ra biển làm ngư phủ ở ghe khác và chưa vào bờ.

Ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để liên quan đến 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kìm.