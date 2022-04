Vụ người phụ nữ bị cướp giật túi xách ngã đập mặt xuống đường: Bắt giữ 3 nghi phạm

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị cướp giật túi xách ngã đập mặt xuống đường, ngày 28.4, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt giữ Chu Minh Nhật (19 tuổi), Nguyễn Chu Gia Huy (20 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) và Lê Thành Tâm (19 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 20.4, bà T.P.L (59 tuổi) đi bộ trong hẻm 308 Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh). Lúc này, 2 thanh niên chở nhau trên xe máy từ phía sau vọt lên, giật túi xách bà L. đeo trên vai. Vụ việc khiến bà L. ngã đập mặt xuống đường.

Lấy được túi xách của bà L., kẻ cướp nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân mất nhiều phút sau vẫn chưa thể tự đứng lên. Bà L. sau đó trình báo công an, cho biết bên trong túi xách bị cướp giật có một số tiền mặt, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.

Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường. Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định các nghi phạm liên quan và đưa Nhật, Huy, Tâm về làm việc.





Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Cả 3 khai nhận, chiều ngày 20.4, Tâm chạy xe máy qua nhà trọ của Nhật và Huy ở Q.12 để cùng nhau đi cướp giật tài sản.

Sau đó, Tâm chạy xe máy chở Nhật; Huy chạy xe một mình, cả 3 rảo quanh các tuyến đường tìm "con mồi".

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi cả 3 chạy vào hẻm 308 Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, phát hiện bà L. đi bộ, trên người có đeo túi xách nên ra hiệu áp sát. Nhật giật túi xách của bà L. khiến nạn nhân té ngã.

Sau khi cướp giật túi xách của bà L., cả nhóm lấy tài sản điện thoại, tiền bên trong rồi ném bỏ túi xách. Chiếc điện thoại, cả 3 đem bán được 2 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.