Vụ nổ cơ sở sấy lúa ở Vĩnh Long: Thêm 1 người tử vong

Tối 29.5, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chánh An (H.Mang Thít, Vĩnh Long), cho biết liên quan đến vụ nổ tại cơ sở sấy lúa trên địa bàn xã, đã có thêm một người tử vong.

“Trong 2 người bị thương hôm đó đã có thêm một người tử vong và người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo đó, người tử vong là anh Nguyễn Hoàng Phong (36 tuổi, ngụ ấp Ruột Ngựa, xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), tử vong vào 2 giờ sáng 28.5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như vậy, hậu quả của vụ nổ tại cơ sở sấy lúa Trường Kỳ (ấp An Hòa, xã Chánh An, H.Mang Thít) do ông Nguyễn Khắc Tuấn (44 tuổi) làm chủ đã làm 2 người tử vong và một người nguy kịch.





Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 7 giờ 25 phút ngày 27.5, trong lúc công nhân đang sửa chữa cơ sở sấy lúa Trường Kỳ thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn.

Thời điểm vụ nổ xảy ra, tại cơ sở có 9 công nhân đang làm việc, trong đó 3 công nhân làm việc trên tháp sấy, 6 người làm việc dưới đất. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ngụ ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, H.Tam Bình) tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Hoàng Phong (36 tuổi, ngụ ấp Ruột Ngựa, xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm) và anh Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ ấp 3B, xã Phú Lộc, H.Tam Bình) - là các công nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Những người còn lại không bị thương.

Nguyên nhân vụ nổ cơ sở sấy lúa đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.