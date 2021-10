Vụ nổ súng tại Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm, truy nã bị can bỏ trốn

Liên quan đến vụ nổ súng ở đường Phạm Bá Trực (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), chiều 4.10, Công an TP.Hải Phòng cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Q.Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Văn Cương (33 tuổi, ở thôn Vĩnh Dương, xã Trấn Dương, H Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) và Bùi Sơn Tùng (31 tuổi, ở P.Nghĩa Xã, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP.Hải Phòng, Cương và Tùng là 2 người được Đỗ Mạnh Tuấn (31 tuổi, ở xã Cộng Hiền, H.Vĩnh Bảo) thuê chở đi bắn anh N.Q.H (31 tuổi, ở Q.Lê Chân) tại số 4 Phạm Bá Trực (Q.Hồng Bàng).





Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9 giờ 45 ngày 21.9, anh N.Q.H đang đứng trước cửa nhà số 4 Phạm Bá Trực phát quà từ thiện thì nhóm của Tuấn đi xe máy chạy ngang qua và sử dụng súng bắn 1 phát trúng vào đùi bên phải của anh N.Q.H rồi bỏ chạy.

Hiện, Tuấn đã bỏ trốn. Công an Q.Hồng Bàng đã khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn.