Vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích: Đang điều tra nguyên nhân tự tử

Chiều 16.2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả truy xét, điều tra vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích ở sông Sài Gòn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo đó, thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), thông tin nạn nhân đến khu vực trên để tự tử, không có dấu hiệu liên quan tội phạm.





Cụ thể, thượng tá Trần Văn Hiếu cho biết ngày 12.2, nạn nhân từ Bình Định vào Bến xe miền Đông để đến trường nhập học. Khi đến Bến xe miền Đông, nạn nhân không liên lạc với người nhà, mà đi xe ôm đến một trường đại học tại đường D2 (Q.Bình Thạnh), rồi đón xe khác để đến một địa điểm khác trên đường D2. Tại địa điểm này, nạn nhân đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) thuê phòng. Đến 3 giờ 55 ngày 13.2, nạn nhân đi ra khách sạn, trên người mang theo ba lô, đi về phía Tân Cảng, rồi rẽ vào hẻm 293 Ung Văn Khiêm. Camera gần nhất thể hiện 4 giờ 3 phút sáng 13.2, nạn nhân leo qua hàng rào đi ra hướng bờ sông để tự tử.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt nước; khám nghiệm hiện trường trong ba lô của nạn nhân đeo sau lưng có một cục đá xi măng khoảng trên 10 kg, phù hợp với hiện trường nơi nạn nhân tự tử. PC02 đang phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh điều tra làm rõ nguyên nhân nạn nhân tự tử. Theo diễn biến vụ việc, sáng 15.2, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (P.13, Q.Bình Thạnh). Công an Q.Bình Thạnh sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường, xác định thi thể được phát hiện là nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ Bình Định) được gia đình, người thân trình báo là mất tích trước đó.