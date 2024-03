Vụ tấn công tại Moscow: Ít nhất 40 người thiệt mạng, IS nhận trách nhiệm

Tối 22.3, một số tay súng không rõ danh tính đã nổ súng tại một địa điểm hòa nhạc, trung tâm mua sắm Crocus City ở tây bắc Moscow. Theo đài RT, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết khoảng 100 người đã được lực lượng cứu hỏa sơ tán khỏi hiện trường an toàn. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho rằng có thể có đến 6.200 người đã có mặt trong tòa nhà khi vụ nổ súng xảy ra bởi vé của buổi hòa nhạc đã được bán hết.



Vụ cháy tại trung tâm thương mại Crocus REUTERS

Ít nhất 3 tay súng mặc quân phục đã xông vào khu vực trên và khai hỏa bằng súng tự động, đồng thời sử dụng cả thuốc nổ. Nhiều người đã cố gắng ẩn nấp và đập cửa sổ để thoát ra ngoài. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ bên trong tòa nhà.

Trong các đoạn video do nhân chứng trong khán phòng quay lại được đài RT đăng tải, một người đàn ông nói "chúng đã đốt khu sảnh và đang bắn bằng súng trường tấn công". Người này cho biết các tay súng xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào các hàng ghế đầu kín người. Những người bên trong cố gắng ẩn nấp và chạy thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang lại.

Một cô gái quay lại video kể rằng đã chạy vào nhà vệ sinh, nơi mọi người giẫm đạp nhau. "Thật kinh khủng và rất sợ hãi. Không thể nhìn thấy gì bên trong vì có khỏi", người này nói.

Con số thương vong dự kiến còn tăng lên do quy mô của cuộc tấn công và ngọn lửa bao trùm trung tâm mua sắm sau khi những kẻ tấn công châm lửa.

TASS dẫn thông báo của cơ quan y tế Moscow cho hay ít nhất 145 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 9 người trong tình trạng nghiêm trọng. Ban nhạc rock Picnic, những người dự kiến biểu diễn vào thời điểm đó, thông báo không thể liên lạc với một thành viên trong nhóm sau vụ tấn công.

Nhân viên an ninh Nga canh gác gần hiện trường vụ tấn công REUTERS

Hơn 320 lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường để cố gắng dập tắt ngọn lửa và 3 chiếc trực thăng dội nước từ trên xuống. Đám cháy đã được khoanh vùng và các đơn vị đang cố gắng dập lửa sớm nhất có thể, theo một nguồn tin của TASS trong Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Hiện chưa rõ các tay súng có còn trong tòa nhà hay không. Ủy ban Điều tra Nga thông báo cuộc tấn công là một hành động khủng bố. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố nếu các tay súng của Ukraine đứng sau vụ việc, "tất cả phải bị truy lùng và diệt trừ không thương xót".

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói: "Ukraine tuyệt đối không liên quan gì với những sự kiện này. Chúng tôi có một cuộc chiến toàn diện với quân đội chính quy Nga và với nước Nga. Dù vậy, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường", ông Podolyak nói. Nhà Trắng cho rằng đến thời điểm này, chưa thấy dấu hiệu Kyiv đứng sau vụ việc.

Trang The Kyiv Independent của Ukraine đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Trong một bài đăng trên Telegram, tổ chức này nói: Các binh sĩ của IS đã tấn công đám đông người Cơ Đốc tại thành phố Krasnogorsk, sát hại và làm bị thương hàng trăm người". Bài viết còn cho rằng các tay súng đã rút khỏi hiện trường an toàn.

Hiện chưa thể xác minh tuyên bố của IS và The Kyiv Independent cho hay tổ chức này từng nhận trách nhiệm những vụ tấn công mà họ không thực hiện.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố hủy tất cả các sự kiện công cộng tại thủ đô Nga vào cuối tuần này và nhiều vùng khác cũng đã ra lệnh tương tự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo chỉ vài phút sau khi vụ tấn công xảy ra. "Tổng thống được tất cả các cơ quan liên quan cung cấp thông tin liên tục về sự việc đang diễn ra và các biện pháp được thực hiện. Tổng thống đã đưa ra mọi chỉ đạo cần thiết", phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói.

Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công trên và cho rằng đây là một "cuộc tấn công khủng bố".

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby gọi đây là vụ nổ súng tồi tệ và gửi lời chia sẻ đến các nạn nhân. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Pháp, Ý, Đức và một số nước khác đã lên án mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tại Moscow.