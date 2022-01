Vụ thai phụ suýt chết sau phá thai: Đình chỉ khám sản phụ khoa tại Phòng khám đa khoa quốc tế

Ngày 16.1, tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, thanh tra đã tạm thu giữ hồ sơ bệnh án liên quan đến việc phá thai của thai phụ H.T.P.T (44 tuổi) tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa quốc tế (221 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1).



Ngoài ra, thanh tra còn yêu cầu Phòng khám đa khoa quốc tế tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa kể từ ngày 14.1 cho đến khi xử lý xong vụ việc. Giao Phòng y tế quận 1 phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc ngưng hoạt động này.

Thanh tra Sở Y tế sẽ phối hợp với công an và chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa để tiếp tục tổng hợp hồ sơ, mời các cá nhân có liên quan đến làm việc, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật khi có phát hiện sai phạm. Thanh tra Sở Y tế sẽ thông tin tiếp theo khi đã xử lý xong vụ việc tại Phòng khám đa khoa quốc tế.

Trước đó, ngày 11.1, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) tiếp nhận thai phụ từ Phòng khám đa khoa quốc tế nói trên trong tình trạng băng huyết sau sẩy thai to 15 tuần do xe cấp cứu 115 chuyển đến.

Thai phụ này đã đi khám tại Phòng khám đa khoa quốc tế, siêu âm dự đoán thai 15 tuần/vết mổ cũ lần thứ 3. Thai phụ được phòng khám tư vấn bỏ thai bằng thuốc và gắp thai, đồng thời được ngậm các viên thuốc (không rõ loại), lặp lại liều theo hướng dẫn phòng khám.

Sau đó, thai phụ đau bụng nhiều, thai sẩy và kèm chảy máu nhiều nên mệt và được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương.





Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương, thai phụ mệt nhiều, tiếp xúc chậm, da xanh, niêm nhạt, chi lạnh. Tử cung vẫn còn khối thai to tương đương thai 10 – 11 tuần. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ choáng mất máu nặng do băng huyết sau sẩy thai.

Thai phụ được hồi sức chống choáng với dịch truyền và các chế phẩm máu trước khi chuyển khẩn đến phòng mổ. Ca phẫu thuật lấy thai, cầm máu tiến hành lúc nửa đêm và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Khi mổ các bác sĩ ghi nhận mô nhau xâm lấn vào lớp cơ tử cung đoạn dưới nghi nhau cài răng lược trong tình trạng thai phụ đang rối loạn đông máu nên quyết định cắt tử cung hoàn toàn. Thai phụ đã mất khoảng 2 lít máu và được truyền 31 đơn vị máu các loại (10 đơn vị hồng cầu đậm đặc, 12 huyết thanh tươi, 8 kết tủa lạnh, 1 kit tiểu cầu).

Chẩn đoán sau mổ cắt tử cung là do choáng mất máu sau sẩy thai to do nhau cài răng lược/vết mổ cũ 3 lần.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nguy kịch do phá thai không an toàn. Riêng trường hợp trên, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân khó có thể qua khỏi.

Ngoài vụ Phòng khám đa khoa quốc tế, trước đó, vào tháng 12.2021, ông T.T.H (ngụ H.Bình Chánh), gửi đơn đến Sở Y tế, Công an TP.HCM tố cáo 2 phòng khám đa khoa khác, đề nghị làm rõ về việc điều trị mụn tử cung, phá thai sau đó vợ ông tử vong. Vụ việc đang được Thanh tra Sở Y tế và Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.