Vụ trói người, cướp điện thoại: 3 nghi phạm quen nhau từ 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều'

Tối 15.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (35 tuổi, quê Hưng Yên; tạm trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Tô Văn Tình (29 tuổi, quê Quảng Ninh; tạm trú P.Việt Hòa, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Lê Duy Dự (28 tuổi, quê tại xã Thọ Lộc, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa; sống lang thang) để làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, anh T.A (25 tuổi, trú tòa HH1A, Khu đô thị Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) kinh doanh điện thoại, rao bán chiếc điện thoại Samsung Note 10 Plus trên mạng xã hội. Chiều 8.1, một thanh niên gọi điện hỏi mua và đề nghị đến nhà anh T.A để xem điện thoại. Khoảng 17 giờ cùng ngày, 3 thanh niên đến căn hộ của anh T.A để xem điện thoại. Tại đây, một trong 3 người này đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T.A, sau đó các nghi phạm lao vào đánh, dùng băng dính bịt miệng, trói nạn nhân lại rồi lục lọi lấy đi 3 chiếc điện thoại.

Công an Q.Hoàng Mai xác định đây là màn kịch mà nhóm cướp đã tính toán rất kỹ từ việc “ẩn thân” đến chuẩn bị công cụ gây án, thời điểm gây án, lối thoát thân,… sau khi cướp được tài sản của anh T.A. Công an Q.Hoàng Mai đã đề xuất Công an TP.Hà Nội tăng cường Đội 9 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố để phối hợp điều tra, truy bắt.

Chiều 12.1, lực lượng chức năng bắt nghi phạm đầu tiên là Lâm, khi thanh niên này đang lẩn trốn tại P.Tân Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM). Tình bị bắt giữ khoảng 22 giờ tối 12.1 khi đang lẩn trốn ở P.Việt Hòa (TP.Hải Dương), còn Dự bị bắt giữ đêm 14.1 tại địa bàn P.Trung Văn (Q.Nam Từ Liêm).





Qua đấu tranh, Công an Q.Hoàng Mai bước đầu xác định khoảng đầu tháng 1, các nghi phạm tham gia nhóm Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” và quen biết, kết bạn, nhắn tin rủ nhau đi cướp tài sản.

Ban đầu, nhóm nghi phạm bàn bạc đi cướp một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử, nhưng sau đó từ bỏ vì cơ sở này lắp nhiều camera, sợ bị phát hiện.

Sau đó, Lâm đọc được bài đăng và biết anh T.A kinh doanh điện thoại di động cũ, đã bàn bạc với Tình và Dự đến tận nhà để cướp tài sản. Tình đi mua 2 bình xịt hơi cay với giá 300.000 đồng, 1 bật lửa bằng kim loại có dạng hình khẩu súng Col giá 120.000 đồng để chuẩn bị đi cướp.

Chiều 8.1, Tình giấu bình xịt hơi cay, bật lửa hình khẩu súng trong ba lô rồi bắt xe khách ra Hà Nội, sau đó gọi Lâm đón và đi mua 3 con dao, 1 cuộn băng dính, 1 sim điện thoại, 2 chiếc kính. Chuẩn bị xong, Lâm gọi điện hẹn Dự đến khu vực Bến xe Mỹ Đình để đi cướp.

Khoảng 17 giờ chiều 8.1, Lâm gọi điện cho anh T.A hẹn vào nhà để xem điện thoại. Vừa mở cửa đón khách, anh T.A bị Tình xịt hơi cay thẳng vào mặt rồi bị 3 nghi phạm lao vào đánh, trói nạn nhân lại rồi lục lọi lấy đi 3 chiếc điện thoại.