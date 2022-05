Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ đi về đâu?

Cuối năm 2021 WandaVision - hậu truyện Avengers: Endgame của Marvel Studios trình làng. Đây được gọi chung là Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - khi Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) hóa thân thành Scarlet Witch để nghiên cứu về Darkhold, cuốn sách phép thuật hắc ám bị hủy hoại. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói của hai đứa con trai đã mất của mình, và màn hình chuyển sang màu đen. Vào thời điểm Wanda Vision phát hành vào tháng 3.2021, người xem luôn tự hỏi làm thế nào điều đó có thể xảy ra và Wanda sẽ làm gì tiếp theo.

14 tháng sau, những câu hỏi đó được giải quyết trong bom tấn của Marvel Studios: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wanda nghe và thấy các con cô từ một nơi nào đó trong đa vũ trụ, khiến cô suy sụp khi theo đuổi mọi cách để lấy lại những đứa con.

Kiểu tiến hóa mở rộng này là lời hứa của Vũ trụ Điện ảnh Marvel kể từ khi thành lập, mang đến cho khán giả những trải nghiệm đầy cảm xúc theo cách kể chuyện dài tập trên màn bạc. Hãng Disney với tài chính “rủng rỉnh” và ký nhượng quyền thương mại đủ khả năng tung ra 2-3 phim bom tấn mỗi năm, thu về hơn 22 tỉ USD trong tổng doanh thu phòng vé toàn cầu tính riêng Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nhưng trong khi Marvel tăng đáng kể sản lượng phim cho Giai đoạn 4 bằng việc phát hành 11 loạt phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên kênh Disney+ và chiếu rạp trong vòng chưa đầy 18 tháng thì cảm giác về một câu chuyện gắn kết lớn hơn đan xen qua mỗi phần phim của MCU đã không còn nữa.

Chắc chắn, đa vũ trụ đóng vai trò quan trọng trong một số phim của Giai đoạn 4, bắt đầu với loạt phim phát trên Disney+ là Loki, kết thúc với dòng thời gian duy nhất chia thành vô số thực tại thay thế. Điều đó ngay lập tức được đưa vào loạt phim hoạt hình Disney+ như What If…? cũng như tạo tiền đề cho tình trạng hỗn loạn đa vũ trụ trong các bộ phim Spider-Man: No Way Home và Doctor Strange in the Multiverse of Madness.





Cho đến nay, bỏ qua việc Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng) đã tìm hiểu về đa vũ trụ 5 năm trước khi Loki ra mắt phim điện ảnh năm 2016, đa vũ trụ thật sự không đóng một vai trò nào trong bất kỳ tựa phim khác của Giai đoạn 4.

Thay vào đó, MCU đã tạo ra 10 chủ đề riêng biệt không có mối quan hệ rõ ràng với nhau. Chỉ có 2 trong số đó có mối liên kết. Đầu tiên là WandaVision và Doctor Strange in the Multiverse of Madness kế đến là Black Widow và Hawkeye.

Cho đến nay, vấn đề này không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Marvel. Tuy nhiên, Marvel Studios vẫn có thể tập trung vào một chủ đề nào đó để thu hút khán giả trong Giai đoạn 4: liên kết các Young Avengers lại với nhau. Các nhà quan sát nhận thấy rằng một số siêu anh hùng trẻ tuổi - hoặc những nhân vật trở thành siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel - được giới thiệu trong hơn năm rưỡi qua, bao gồm America Chavez (Xochitl Gomez) trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Kate Bishop (Hailee Steinfeld ) trong Hawkeye, Kid Loki (Jack Veal) trong Loki, Eli Bradley (Elijah Richardson) trong Falcon and Winter Soldier, Billy Maximoff (Julian Hilliard) và Tommy Maximoff (Jett Klyne) trong WandaVision, và Cassie Lang (Kathryn Newton) trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Những nhân vật này sẽ tạo nên thế hệ Young Avengers trong truyện tranh. Một trong những kẻ thù của họ là Kang the Conqueror. Vì vậy, đó là khả năng mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel - Giai đoạn 4 đang hướng tới. Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige biết rõ rằng ông cần những nhân vật trẻ để xây dựng tương lai cho MCU.