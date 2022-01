Vũ trụ điện ảnh xung quanh Người Nhện thay đổi thế nào sau ‘No Way Home’?

Ra mắt từ hôm 17.12, Spider-Man: No Way Home (tựa Việt Người Nhện: Không còn nhà) trở thành bom tấn hoành tráng nhất của năm 2021 và đang trên đà trở thành bộ phim duy nhất thời đại dịch vượt mốc 1 tỉ USD trên toàn cầu. Hiện tại, Spider-Man: No Way Home đã thu về 1,37 tỉ USD, vượt qua Black Panther (2018) với 1,34 tỉ USD để trở thành bộ phim ăn khách thứ 12 trong lịch sử. Ở phòng vé Bắc Mỹ, phim thu về 609 triệu USD, vượt Incredibles 2 (2018) với 608 triệu USD để trở thành phim có doanh thu cao thứ 10. Song, bom tấn của Tom Holland dự kiến vượt hạng 8 và 9 lần lượt của The Avengers (2012) với 623 triệu USD và Star Wars: The Last Jedi (2017) với 620 triệu USD.

Các yếu tố bất ngờ, chi tiết cài cắm tinh tế cũng như diễn xuất của dàn diễn viên hạng A hiện nay đã đem lại thành công cho Người Nhện, sau một thời gian dài các rạp chiếu phim bị đóng băng bởi dịch Covid-19. Đúng như tên gọi – “No Way Home” (Người Nhện không còn nhà), mọi thứ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và cả Người Nhện sẽ thay đổi mãi mãi sau tập phim này. Dưới đây là những giả thiết có thể xảy ra sau các sự kiện trong Spider-Man: No Way Home. Chẳng hạn như siêu ác nhân Thanos có thể sẽ trở lại với sức mạnh lợi hại hơn gấp bội và các siêu anh hùng sẽ phải chiến đấu lại từ đầu với Thanos. Không còn Iron Man, Captain America và cả Black Widow, cuộc chiến với Thanos có thể sẽ khốc liệt hơn nhiều so với Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Hay như tuyến phản diện The Sinister Six sẽ trở thành những nhân vật chính được khai thác với nhiều góc độ và Spider-Man trở thành vai phụ. Tiếp nối Spider-Man: No Way Home trong giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, dự kiến ra mắt mùa hè 2022. Khái niệm “đa vũ trụ” mới được giới thiệu sơ lược trong Người Nhện tập này và hứa hẹn bùng nổ trong tập phim riêng thứ hai về “Phù thủy tối thượng”. Với việc “Đa vũ trụ” mở ra kỷ nguyên mới của các siêu anh hùng, người hâm mộ kỳ vọng binh đoàn dị nhân X-Men sẽ xuất hiện trong bom tấn mới nhất của Marvel.

Người Nhện sẽ có phần 4?

Mặc dù Spider-Man: No Way Home có thể coi là tập khép lại hành trình của nam diễn viên Tom Holland với vai Người Nhện Peter Parker, nhưng không loại trừ khả năng anh trở lại với phần 4. Chủ tịch Marvel Studios – Kevin Feige – xác nhận Người Nhện sẽ có phần 4 và đang được Sony Pictures tích cực phát triển dự án này. Nhà sản xuất Amy Pascal cũng đã tiết lộ trước truyền thông rằng Marvel đang xây dựng một bộ ba phim mới cho giai đoạn mới của Spider-Man thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.





Tom Holland chưa lên tiếng xác nhận trở lại với nhân vật Peter Parker nhưng nếu có, khán giả sẽ được gặp lại tài tử trẻ hot nhất nhì Hollywood hiện nay trong vòng 2 năm tới.

Venom gia nhập vũ trụ Người Nhện?

Với việc phát triển các nhân vật khác đến từ Vũ trụ Điện ảnh của Người Nhện, rất có thể Venom sẽ gia nhập binh đoàn của Người Nhện. Trong After Credit (dòng chữ chạy sau khi hết phim) của Venom: Let There Be Carnage, nhà sản xuất đã tiết lộ bằng chứng rằng Venom sẽ “có gì đó liên quan” tới Peter Parker trong tương lai.

Cả hai có thể trở thành đối thủ đối đầu nhau trên màn ảnh nhưng cũng có thể trở thành đồng đội khi Người Nhện (Spider-Man) phiên bản mới xây dựng một biệt đội thay thế cho “huyền thoại” Avengers ngày nào để bảo vệ Trái đất.