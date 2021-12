Vụ Việt Á: Khởi tố hàng loạt quan chức Bộ Y tế và Bộ KH-CN

Ngày 31.12, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03- Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hàng loạt cán bộ, cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN do liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo đó, C03 khởi tố bị can, thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với 12 bị can. Trong đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) và ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH-CN), bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng với đó, C03 khởi tố 9 bị can khác về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thuý, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT, và Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á.





Đáng chú ý, căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng, C03 khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố thêm tội danh đối với ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, về tội đưa hối lộ; bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, về tội “nhận hối lộ”.

Bước đầu C03 xác định có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ KH-CN trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời (theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 4.3.2020), cấp phép đăng ký lưu hành chính thức (theo Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 4.12/22020) sản phẩm kit xét nghiệm Covid19, việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.

Mặt khác, C03 xác định một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An và CDC Bình Dương đã thông đồng, câu kết với ông Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) vi phạm các quy định của luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.