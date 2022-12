Vụ vợ tử vong do sốc ma túy ở Hải Phòng: Bắt người chồng cùng 3 đồng phạm

Tổ chức bay lắc, hít bóng cười, sử dụng ma túy ở quán bar

Ngày 19.12, thượng tá Hoàng Tiến, Trưởng công an H.Tiên Lãng xác nhận, Cơ quan CSĐT - Công an H.Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Viết An (30 tuổi, trú xã Nam Hưng, H.Tiên Lãng); Lương Văn Thạo (25 tuổi), Đoàn Văn Tụy (32 tuổi) và Phạm Văn Huy (31 tuổi, cùng trú xã Đông Hưng, H.Tiên Lãng) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, vụ việc xảy ra tại quán bar Fleur D’or (số 52 Đinh Tiên Hoàng, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) vào đêm 16.12, khiến chị Phạm Thị H. (30 tuổi, vợ của Phạm Viết An) tử vong do sốc ma túy.

Trước đó, tối 16.12, hai vợ chồng An cùng Bùi Công Đại (24 tuổi), Thạo, Tụy, Huy và một số người bạn thuê ô tô vào nội thành TP.Hải Phòng ăn nhậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm vợ chồng An kéo đến quán bar Fleur D’or uống rượu, hút shisha, hít bóng cười và nghe nhạc.

Để tăng hưng phấn khi bay lắc, nhóm vợ chồng An, Thạo, Tụy, Huy, Đại và một số người bạn thống nhất mua ma túy để sử dụng.

Đến 2 giờ ngày hôm sau (17.12), cả nhóm lên xe về quê. Trên đường về, An phát hiện vợ mình, là chị H., đã lạnh toát chân tay, người không còn cử động nên vội vàng đưa vào Trung tâm y tế H.Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong.

Tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy

Từ đơn trình báo của Phạm Viết An, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng để tiến hành điều tra.





Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị H. không có thương tích gì bên ngoài. Mổ tử thi thì phát hiện hai phổi căng, có nhiều đám xuất huyết bề mặt, nhu mô phổi, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch hồng, tim có nhiều đám xuất huyết bề mặt tâm thất hai bên.

Ngày 17.12, tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cơ quan điều tra xác định chị H. cùng chồng là Phạm Viết An và Thạo đều dương tính với methamphetamine và MDMA.

Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

An và Thạo đã khai nhận với công an tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; còn Đại và một số nghi can khác vẫn đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18.12, Công an H.Tiên Lãng phối hợp Công an Q.Hồng Bàng khám nghiệm hiện trường tại quán bar Fleur D’or để phục vụ điều tra.

Từ những chứng cứ, tài liệu đã được thu thập và lời khai nhận của những người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Viết An cùng đồng phạm để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vụ việc vẫn đang được Công an H.Tiên Lãng tiếp tục điều tra.