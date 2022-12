Vua Charles mời Hoàng tử Harry, Meghan Markle dự lễ đăng quang

Mặc dù lời mời cho sự kiện rất được mong đợi này vẫn chưa được gửi đi nhưng một nguồn tin tiết lộ với báo giới Vua Charles đã nói với vợ chồng Hoàng tử Harry rằng họ được chào đón tham dự sự kiện lịch sử tại Tu viện Westminster ở London, Anh.

Người trong cuộc xác nhận: “Harry là con trai của ông ấy và nhà vua sẽ luôn yêu thương anh”. Một nguồn tin khác cho biết họ nghĩ rằng “không chắc” lời mời sẽ bị thu hồi, ngay cả khi cuốn hồi ký Spare của Harry được phát hành.

Ngày đăng quang được ấn định vào đúng sinh nhật lần thứ 4 con trai Archie của Hoàng tử Harry và Markle.

“Ngày này được chọn vì diễn ra ngay trước hôm khai mạc Quốc hội và Charles muốn xuất hiện với tư cách là Vua với vương miện cùng toàn bộ lễ phục”, Tom Bower, tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors nói với Page Six hồi tháng 10.2022.

Sau khi phát hành loạt phim tài liệu của Netflix là Harry & Meghan, nhà báo Piers Morgan đã thúc giục nhà vua hành động. “Vua Charles cần tước bỏ mọi danh hiệu và mối quan hệ còn lại với Hoàng gia của ‘hai con chuột độc’ này. Cần phải làm điều đó nhanh chóng trước khi chúng phá hủy chế độ quân chủ”, Morgan viết trên Twitter hôm 12.12.

Tuy nhiên, một chuyên gia về Hoàng gia đã giải thích cho Page Six lý do tại sao động thái đó rất khó xảy ra.





Chuyên gia này nói: “Tước tước hiệu của họ không phải là điều mà nhà vua có thể sẽ cân nhắc… Chủ yếu là vì chuyện đó quá nhỏ nhặt và mang tính trừng phạt. Nếu làm sẽ dẫn đến việc vợ chồng Hoàng tử Harry tuyên bố rằng đây là hành động trả đũa và là bằng chứng cho thấy họ không bao giờ được Hoàng gia chào đón”.

Trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan, Harry (38 tuổi) và Markle (41 tuổi) chia sẻ họ không hạnh phúc như thế nào khi là thành viên Hoàng gia. Trong một tập phim, ông bố hai con giải thích về việc cha và anh trai - Hoàng tử William - đã mắng mỏ anh khi anh nói với họ rằng muốn từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia và chuyển đến Bắc Mỹ sống cùng vợ và con trai Archie.

Harry kể: “Thật đáng sợ khi anh trai la hét và quát mắng tôi, còn cha thì nói những điều đơn giản là không đúng sự thật, còn bà lặng lẽ ngồi đó và gần như tiếp nhận tất cả”.

Ngoài ra, Harry còn tiết lộ sau khi mẹ anh, Công nương Diana, qua đời vào năm 1997, anh cảm thấy xa cách với Vua Charles. Tất cả 6 tập của loạt phim tài liệu Harry & Meghan hiện đang phát trực tuyến trên Netflix.