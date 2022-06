Vượt 'đàn chị' Twice, Aespa lập kỷ lục mới

Hôm 9.6, SM Entertainment đưa ra thông báo mini-album thứ hai của Aespa với tên gọi Girls đã đạt 1 triệu bản đặt hàng trước, đánh dấu thành tích bán album cao nhất của bộ tứ từ trước đến nay.

Đáng nói, nhóm nhạc Next level đạt thành tích triệu bản chỉ sau một tuần mở bán album, dù phía công ty SM chưa tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về sản phẩm lần này. Aespa chính thức trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai trong lịch sử Kpop đạt được con số ấn tượng trên, chỉ sau The album của BlackPink - album có 1.028.888 đơn đặt trước.

Đồng thời, em út nhà SM cũng phá vỡ kỷ lục 700.000 đơn đặt hàng trước của Formula of love do “đàn chị” Twice thiết lập vào tháng 11 năm ngoái. Girls hiện là album duy nhất của nhóm nhạc thế hệ thứ tư nằm trong top 5 album của các nhóm nhạc nữ có lượng đặt hàng trước cao nhất lịch sử làng giải trí xứ củ sâm. Nhiều người cho rằng, vì đến ngày 8.7 Aespa mới phát hành sản phẩm, do đó lượng đơn đặt hàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tiếp theo.

Trong khi đó, vào đầu tháng 6, Aespa đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tung ra một bài hát mới mang tên Illusion. Đây sẽ là một trong những ca khúc phụ nằm trong mini-album sắp tới của nhóm. Họ cũng cho ra mắt một video chứa lời bài hát của ca khúc này trên nền tảng YouTube.

Theo đuổi thể loại funk điện tử hiện đại (được pha trộn từ các dòng nhạc khác nhau), Illusion nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop bởi giai điệu bắt tai, đoạn điệp khúc dễ gây nghiện và làm nổi bật được chất giọng của các thành viên. Dù không được quảng bá hay “nhá hàng” trước, Illusion vẫn mang về cho Aespa nhiều thành tích đáng nể.





Ngay sau khi phát hành, Illusion của Aespa đã có mặt tại nhiều bảng xếp hạng của các nền tảng âm nhạc lớn của Hàn Quốc. Bài hát ra mắt ở vị trí thứ 5 trên Bugs, thứ 47 trên bảng xếp hạng cũ của Melon và vị trí thứ 102 trên Genie. Nó cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc hàng ngày, xếp thứ nhất trên Bugs, thứ 86 trên MelOn, thứ 152 trên Vibe và thứ 164 trên Genie.

Cùng với (G)i-dle, Aespa là nhóm nhạc nữ duy nhất có bài hát phụ ra mắt trong top 5 bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs vào năm 2022. Trên YouTube, video lời bài hát Illusion của Aespa cũng đạt hơn 4,8 triệu lượt xem.

Mặt khác, nhóm nhạc nữ nhà SM cũng sẽ phát hành ca khúc tiếng Anh Life's too short vào ngày 24.6 tới. Bài hát từng được nhóm biểu diễn lần đầu tiên tại lễ hội âm nhạc Coachella vào tháng 4. Tiếp theo đó, Aespa sẽ bay đến Los Angeles để tổ chức buổi showcase đầu tiên ở Mỹ với tên gọi SYNK in LA vào ngày 26.6 tại nhà hát YouTube.

Tại đây, người hâm mộ xứ cờ hoa sẽ có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các nữ thần tượng hàng đầu Gen Z. Bên cạnh việc biểu diễn các bản hit trước đó, nhóm nhạc 4 thành viên cũng sẽ trình làng các bài hát mới trong mini-album Girls chuẩn bị ra mắt. Sau khi kết thúc lịch trình tại Mỹ, Aespa sẽ tiếp tục tổ chức các buổi showcase khác ở Nhật Bản vào ngày 6 và 7.8.

Được xem là “tân binh quái vật” của Kpop, Aespa là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đến từ SM Entertainment. Ra mắt năm 2020, thời điểm đại dịch bùng phát trên toàn cầu, song, sức hút của các cô gái Dreams come true không vì thế mà giảm sút. Với ngoại hình xinh đẹp, phong cách âm nhạc độc đáo cùng vũ đạo gây nghiện, tên tuổi Aespa ngày càng được biết đến rộng rãi thông qua loạt hit Black mamba, Next level, Savage… Vừa qua, Aespa cũng tạo được nhiều tiếng vang tại thị trường quốc tế khi là nhóm nhạc nữ Kpop thứ ba biểu diễn tại Coachella và là thần tượng Hàn đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chính của đại nhạc hội lớn bậc nhất thế giới.