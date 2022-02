Xác minh clip người đàn ông rút súng đe dọa chồng cũ của người tình

Chiều 18.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an xã Tiền Phong (H.Mê Linh, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, xác minh vụ người đàn ông rút một vật giống súng đe dọa, chĩa vào người dân trên địa bàn.

“Chúng tôi đang lập hồ sơ giải quyết, khi nào xong sẽ thông tin sau”, vị lãnh đạo Công an xã Tiền Phong nói.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền những hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ tối màu, đội mũ, đeo khẩu trang, chĩa một vật giống súng về phía 2 người để đe dọa. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 ngày 16.2 vừa qua.





Theo người đăng tải, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, chị N., vợ cũ của anh C. (chồng người đăng tải clip) thường đăng tin bịa đặt anh C. "đập đá" (sử dụng ma túy đá). Đỉnh điểm là sau khi anh C. lấy vợ mới, hễ anh C. đăng ảnh là chị N. lại bịa chuyện, “bóc phốt”, sau đó chị N. bị mọi người chửi bới.

“N. khoe người tình của N. làm công an, sáng nay, N. và người tình mang theo súng tới nhà mình. Thời điểm đó, mình đang ở trên nhà và người tình của N. đã rút súng định bắn C.”, vợ anh C. chia sẻ.