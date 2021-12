Xác minh dấu hiệu lộ lọt đề thi THPT tại Hà Tĩnh

Liên quan vụ việc thầy giáo ở Hà Tĩnh giải đề ôn tập 'giống 80% đề thi THPT', trao đổi báo chí chiều 28.12, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết sau khi có dư luận, báo chí đưa tin về dấu hiệu nghi vấn lộ lọt đề thi, Bộ Công an đã đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp thành lập tổ công tác xác minh:

“Đến nay chúng tôi đã phát hiện một số sơ hở trong ra đề, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời chúng tôi cũng đang phối hợp điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi”, vị này cho hay.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Hoàng Minh Sơn cũng xác nhận với báo chí đang phối hợp với Bộ Công an để xác minh vụ việc.

Trước đó, từ tháng 7.2021, thầy Phan Khắc Nghệ, Hiệu phó Trường THPT chuyên Hà Tĩnh bị tố cho học sinh ôn luyện môn Sinh trùng 85% nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đến tháng 8.2021, Bộ GD-ĐT đã ra Quyết định số 171/QĐ-BGDĐT thành lập tổ công tác liên ngành xác minh vụ việc.

Tổ công tác đã có biên bản chi tiết về sự việc.





Đánh giá các câu hỏi trong 4 mã đề thô xuất ra từ máy tính được tổ ra đề môn sinh học lựa chọn cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề đều trùng nhau theo thứ tự các câu tương ứng và khác biệt hẳn với các câu hỏi trong 12 mã đề không được chọn. Đây là điều bất thường vì nếu tổ hợp đề được chọn ngẫu nhiên từ máy tính không thể có hiện tượng này.

Đánh giá số câu hỏi trùng và khác nhau giữa đề thô được chọn, đề duyệt chốt với nội dung ôn tập của ông Nghệ cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề thô được chọn với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của ông Nghệ có sự trùng lặp rất lớn.

Cụ thể, trong tổng số 40 câu của từng mã đề thô được chọn có 39 câu trùng (chiếm tỷ lệ 97,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của ông Nghệ; trong số 39 câu trùng nói trên thì có 37 câu trùng ở cả 4 mã đề (chiếm 94,87%); riêng câu 81 chỉ trùng với mã đề 210; câu 105 trùng hoàn toàn với mã đề 210 và 212, trùng một phần với 2 mã đề 211 và 213.

Đặc biệt, có một câu về diễn thế sinh thái (câu số 106 đề thô được chọn) có cả 4 mã đề là câu ra ngoài chương trình với dạng đồ thị chưa từng có trong sách giáo khoa. Tuy vậy, câu hỏi này cũng được xuất hiện trong video của ông Nghệ.

Đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của ông Nghệ cho thấy có sự trùng lặp rất lớn. Cụ thể, tổng số 40 câu của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng, chiếm 92,5% với các câu trong nội dung ôn tập của ông Nghệ.

Dù Bộ GD-ĐT có thông tin "đã cho xác minh, làm rõ" nhưng sự việc rơi vào im lặng từ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đến nay. Trong khi kỳ thi vẫn được Bộ GD-ĐT đánh giá "thành công", "an toàn".