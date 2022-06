Xác minh vụ trục lợi từ hiến máu ở Viện Tim TP.HCM

Chiều 6.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức giao Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc do báo chí phản ánh một cá nhân thu 1 - 3 triệu đồng từ người nhà bệnh nhân mổ tim tại Viện Tim TP.HCM. Nếu phát hiện vi phạm, ông Đức yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời báo cáo Thường trực UBND TP.HCM trước ngày 10.6.

Chiều cùng ngày, TS-BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM, cho biết đã báo cáo Sở Y tế kết quả xác minh ban đầu từ nội dung bài viết Hút máu... tình nguyện viên hiến máu mà báo chí đăng tải liên quan ông Huỳnh Trọng An (70 tuổi). Ông An được cho là núp bóng vỏ bọc từ thiện, tự ý lấy tiền gia đình có người mổ tim để “bồi dưỡng” cho người hiến máu tình nguyện, nhưng tư lợi.

Theo báo cáo, ông An đến Viện Tim TP.HCM làm công tác từ thiện từ hơn 10 năm nay với tư cách cá nhân và có danh sách tình nguyện viên hiến máu, đặc biệt là nhóm máu hiếm. Viện Tim không phát hiện ra những việc làm không phù hợp như báo chí nêu. Đơn vị cực lực phản đối hành vi trục lợi này (nếu có xảy ra) vì Viện Tim vốn ra đời với tôn chỉ cứu chữa bệnh nhân và thực hiện công tác thiện nguyện.

Theo quy trình, bệnh nhân nào không có thân nhân đủ điều kiện hiến máu thì bệnh viện sẽ liên hệ nhận máu từ Ngân hàng máu (TP.HCM) và yêu cầu bệnh nhân thanh toán theo hóa đơn của ngân hàng máu. Đối với bệnh nhân có người thân hiến máu thì không phải đóng chi phí này và hoàn toàn không có yêu cầu phải bồi dưỡng cho người hiến máu.





Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, đại diện Viện Tim TP.HCM cho hay chưa xác định có mối liên hệ nào của nhân viên Viện Tim với ông Huỳnh Trọng An trong việc làm không đúng đạo đức, quy định pháp luật như nội dung báo chí nêu. Phía Viện Tim cũng cho hay sẽ chờ thêm thông tin xác minh từ công an và sẽ báo cáo Sở Y tế.

Tuy nhiên, đơn vị này nhận thấy có thiếu sót trong việc quản lý người đến làm việc từ thiện, cụ thể là đã không giám sát chặt chẽ, để ông An đi lại tự do, dẫn đến hiểu lầm ông An có thể là nhân viên Viện Tim. Ngoài ra, đơn vị cũng chưa thực hiện tốt việc thông tin chi tiết cho thân nhân bệnh nhân về việc không phải nộp thêm “chi phí bồi dưỡng” cho người tham gia hiến máu (vì chủ quan nghĩ là thân nhân của người bệnh). Viện Tim TP.HCM sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân và khoa phòng có liên quan nhằm ngăn chặn ngay các hành vi trục lợi tương tự.