Xăng tăng kỷ lục, người dân TP.HCM chuyển hướng đi xe buýt để tiết kiệm

Xe buýt đang trở thành 1 trong những phương tiện đi lại được nhiều người dân lựa chọn nhờ tính tiết kiệm. Các tuyến xe buýt có trợ giá, giá vé chỉ từ 5.000 đồng/lượt đến 7.000 đồng/lượt, riêng học sinh - sinh viên giá vé 3.000 đồng/lượt.

Đi xe buýt rẻ hơn gần 7 lần so với xe máy

Đón tuyến xe buýt số 27 từ trạm tại Ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân (Q.Tân Bình), chị Thùy Trang (ngụ Q.11) cho biết cuối tuần nào, chị cũng đi từ nhà đến đến Bệnh viện mắt TP.HCM (đường Điện Biên Phủ, Q.3) để đón xe buýt về ngã ba Tân Vạn (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thăm người quen. Trước đây, chị thường đặt xe ôm công nghệ, chi phí khoảng hơn 30.000 đồng.

Tuy nhiên, khoảng gần 2 tháng trở lại đây, việc đón xe ôm công nghệ không còn dễ dàng như trước. Nhiều thời điểm chập tối, chờ mòn mỏi không bắt được xe. Giá cước cho quãng đường này cũng tăng lên tới hơn 40.000 đồng với lý do giá xăng tăng, tài xế nghỉ nhiều nên hiếm xe, giá cao.

"Có hôm chờ mãi không có tài xế, tôi quyết định thử đi xe buýt. Hơn 19 giờ tối nhưng xe vẫn chạy. Trạm xe buýt chỉ cách nhà khoảng 100m đi bộ, xuống đúng tới trạm để đón xe đi tiếp Vũng Tàu. Thời gian di chuyển lâu hơn tầm 10 - 15 phút nhưng giá rẻ hơn gần 7 lần - chỉ 6.000 đồng/lượt. Tuyến này cũng không quá đông nên gần như lên là có ghế ngồi, không phải đứng chen lấn. Từ đó tới nay, tôi chuyển hẳn qua đi buýt" - chị Trang kể.

Tương tự, anh Quang Tuấn (ngụ Q.3) hào hứng khoe với đồng nghiệp trải nghiệm 1 ngày sử dụng xe buýt để đi làm. Đi từ nhà tới trạm xe buýt trước Sở Y tế cách đó khoảng 400 m, anh Tuấn đón tuyến buýt số 14 tới Thảo Cầm Viên, sau đó đi bộ tới cơ quan trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1).

Tổng thời gian cả đi bộ và xe buýt mất gần 30 phút, 6.000 đồng tiền vé, anh Tuấn bảo "vẫn hời chán" so với đi xe máy dù có thể nhanh hơn 5 - 10 phút. "Đổ đầy bình xăng giờ mất hơn 150.000 đồng, đi được hơn 1 tuần là hết, nếu thay bằng đi xe buýt thì chẳng mấy mà xây được nhà lầu ở thành phố. Tất nhiên bình thường công việc phải chạy lại nhiều nơi nên tôi vẫn đi xe máy cho tiện, nhưng, từ nay cứ ngày nào bớt việc hoặc có nhiều thời gian hơn, sẽ tranh thủ "đổi gió" đi xe buýt để vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường" - anh Tuấn chia sẻ.

Tăng cả số lượng và chất lượng để hút khách

Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (TTQLGTCC), số lượng người dân tham gia xe buýt có chiều hướng tăng dần, đặc biệt sau giai đoạn điều chỉnh giá xăng ngày 11 vừa qua.

Đơn cử, sản lượng vận tải hành khách bằng xe buýt ngày 16.5 đạt 256.881 lượt hành khách, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 27% so với tháng trước. Số chuyến thực hiện là 12.321 chuyến, tăng 1.191 chuyến so với số chuyến bình quân ngày trong tháng 4. Hành khách bình quân là 20,1 hành khách/chuyến, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16% so với tháng trước.

Đại diện TTQLGTCC nhận định bên cạnh việc xe buýt tiếp tục phục vụ trên tinh thần đem lại thuận tiện cao nhất cho người dân trong việc đi lại, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đã được đẩy lùi, giá nhiên liệu tăng cao giai đoạn vừa qua cũng là 1 phần tác nhân thay đổi thói quen của người dân thành phố. Giá xăng lập kỉ lục, chạm mốc gần 30.000 đồng/lít đã gây không ít khó khăn cho một bộ phận không nhỏ người dân trong việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Trong bối cảnh đó, xe buýt trở thành một lựa chọn mang tính tiết kiệm bởi các tuyến xe buýt có trợ giá, giá vé hiện chỉ từ 5.000 đồng/lượt đến 7.000 đồng/lượt, riêng học sinh - sinh viên giá vé 3.000 đồng/lượt. So sánh, các tuyến xe buýt không trợ giá phục vụ người dân đi giữa các tỉnh liền kề, giá vé cũng thấp hơn hẳn so với các loại hình dịch vụ vận tải hành khách khác.

"Dù giá nhiên liệu biến động thế nào, ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt lcũng sẽ luôn nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những giải pháp hạn chế vấn đề tăng giá vé, qua đó hỗ trợ người dân dần dần hạn chế phương tiện cá nhân để đến với xe buýt" - đại diện TTQLGTCC khẳng định và thông tin thêm: Đơn vị này đang phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình GTVT TP xây dựng đề án tái cấu trúc mạng lưới xe buýt với mục tiêu nâng cao cả về số lượng và chất lượng xe buýt, tăng cường kết nối để phục vụ tối đa nhu cầu di chuyển của người dân thành phố.