Xe cũ Honda Vision rao bán cao hơn giá công bố của Honda Việt Nam

Từ tháng 5.2022, tình trạng giá bán một số mẫu xe ga Honda tại Việt Nam đã tăng mạnh sau khi có thông tin về việc xe Honda sẽ khan hàng trong thời gian tới. Lấy lý do nguồn cung hạn hẹp, các đại lý ủy nhiệm của Honda Việt Nam (HEAD) đang có xu hướng "thổi" giá cao hơn giá đề xuất khiến người tiêu dùng bức xúc, đặc biệt là với trường hợp của xe tay ga Honda Vision.

Từ đầu tháng 6.2022, "xe quốc dân" Honda Vision đang rất "nóng", thời điểm hiện nay, HEAD hét giá 42,2 triệu đồng đối với phiên bản tiêu chuẩn, chênh 11,96 triệu đồng so với giá đề xuất Honda Việt Nam đã công bố. Trong khi đó, phiên bản cá tính đội giá lên đến 52,2 triệu đồng, chênh 17,05 triệu đồng so với giá đề xuất của nhà sản xuất.

Do xe mới từ các đại lý Honda khan hàng và tăng giá bán quá cao nên nhiều người tiêu dùng chuyển sang phương án tìm mua xe tay ga cũ để giảm chi phí, dẫn đến thị trường xe cũ cũng trở nên nhộn nhịp không kém xe mới. Tuy nhiên, giá xe cũ Honda Vision cũng bị đội giá cao rất nhiều so với thời điểm trước do các chủ cửa hàng bán xe "tranh thủ" đẩy giá để kiếm lời.

Khảo sát một số chợ xe cũ trên địa bàn TP.HCM, người mua chủ yếu săn lùng các mẫu xe đời 2019 - 2021 để có giá thấp hơn so với việc mua xe mới, đi kèm tiêu chí xe còn mới, số km lăn bánh ít nhất có thể.





Điển hình như chiếc Honda Vision đời 2022 đã lăn bánh 1.500 km có giá rao bán trên thị trường xe cũ tới 48 triệu đồng, Honda Vision đời 2019 đã đi 6.000 km rao giá 30,3 triệu đồng, Honda Vision bản cao cấp đời 2020 đã lăn bánh 12.000 km rao giá 37 triệu đồng.

Đáng chú ý, trên các trang chợ xe máy cũ online, "xe quốc dân" Honda Vision đời 2021 chạy lướt hiện rao giá trên 40 triệu đồng tùy vào tình trạng chiếc xe.

Như vậy, có thể thấy xe Honda Vision đã qua sử dụng, sản xuất từ 2020 - 2022 đều có giá rao bán tương đương hoặc cao hơn giá đề xuất mà Honda Việt Nam đã công bố đáng kể. Điều này khiến "cộng đồng mạng" có những bình luận trái chiều, tranh cãi nảy lửa về giá bán "vô lý" của dòng xe Honda Vision nói chung và các dòng xe tay ga khác của hãng xe này nói riêng.