Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chiều 17.2, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 3 (viết tắt Đội 3, thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an H.Thường Tín (Hà Nội) điều tra nguyên nhân vụ xe khách 42 chỗ cháy trơ khung trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 giờ ngày 17.2, xe khách giường nằm 42 chỗ mang biển số 36B-007.18, do tài xế nông Văn Duân (32 tuổi, trú Tổ dân phố Nam Hải, P.Hải Bình, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, chở theo 10 hành khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nam đi Hà Nội. Khi đến km 195+700, đoạn thuộc địa phận H.Thường Tín (Hà Nội), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế đã cho xe dừng vào làn khẩn cấp, đồng thời hô hoán hành khách sơ tán, mọi người hỗ trợ dập lửa.

Do ngọn lửa bùng quá lớn, chiếc xe khách bị thiêu rụi, còn trơ khung nằm trên cao tốc. May mắn toàn bộ hành khách trên xe đã sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người.





Nhận tin báo, Đội 3 đã có mặt phân luồng, phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an H.Thường Tín phân luồng giao thông, xử lý sự cố và điều tra nguyên nhân vụ việc.