Đầu tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam rục rịch khởi động sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, cũng là thời điểm nhiều hãng xe tung thêm những chính sách ưu đãi nhằm kích cầu. Dù được dự báo giá xăng dầu có thể biến động do ảnh hưởng từ chiến sự tại Trung Đông, nhưng thị trường trong nước chứng kiến giá nhiên liệu "nhảy múa" lên mức 29.120 đồng một lít RON95-III hôm 10.3, rồi duy trì quanh mốc 25.570 đồng những ngày tiếp theo. Trong khi đó, nửa cuối năm ngoái, giá nhiên liệu này duy trì ở mức trung bình 19 - 20.000 đồng/lít.

Sự biến động của thị trường xăng dầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mua xe của đông đảo khách hàng Việt. Chi phí nhiên liệu trở thành vấn đề nan giải với khách hàng di chuyển bằng ô tô hằng ngày, trong những cung đường đô thị tắc nghẽn thường xuyên. Tình trạng xếp hàng dài chờ đổ nhiên liệu tại các trạm xăng Hà Nội hay TP.HCM những ngày qua đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Trong khi đó, nhiều khách hàng không sẵn sàng chuyển sang xe điện bởi những e ngại về trạm sạc, tính toán quãng đường di chuyển hay thời gian di chuyển. Giữa bối cảnh đó, xe Hybrid tự sạc (HEV) nổi lên như một lựa chọn thiết thực, cân bằng giữa xe xăng và xe điện. Một chuyên gia ngành xe đánh giá, doanh số xe Hybrid tại Việt Nam tăng trưởng đều đặn trong vài năm trở lại đây và được phát triển bởi những hãng xe hàng đầu thế giới, mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Trong bối cảnh xe Hybrid có cơ hội bứt phá doanh số, nhiều hãng xe như Toyota cũng triển khai các chương trình ưu đãi thuế, lãi suất vay, bán xe cũ mua xe Hybrid mới… giúp dòng xe này đến gần hơn với người dùng. Hơn hết, việc điều chỉnh chính sách giá bán ngay sau khi có kết quả thẩm định các mẫu xe thuộc diện được hưởng ưu đãi 30% thuế tiêu thụ đặc biệt giúp Toyota chiếm ưu thế. Theo đó, 5 mẫu xe HEV của Toyota được giảm giá bán từ 37 - 200 triệu đồng.



Hãng Nhật Bản cũng nâng thời gian bảo hành xe Hybrid lên 10 năm hoặc 185.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước. Theo đó, người dùng cần duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc. Mức bảo hành này hiện cao bậc nhất thị trường xe phổ thông trong nước. Ngoài ra, chi phí pin là một trong những mối lo ngại của chủ xe HEV, được hãng áp dụng chính sách đổi pin cũ lấy pin mới, mức giảm cao nhất đến 34% tùy mẫu xe.

Ngoài ra, chương trình ưu đãi thuế trước bạ, lãi suất vay, bán xe cũ mua xe mới Hybrid cũng tạo sức bật cho dòng xe này gia tăng doanh số. Giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, không cần hệ thống trạm sạc và không gây sức ép lên ngành điện lực trong khi vẫn mang lại những giá trị thặng dư về tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, vận hành êm ái và mạnh mẽ hơn cùng những trang bị cao cấp bậc nhất phân khúc trên mỗi phiên bản HEV, Toyota khẳng định nỗ lực Hybrid hóa thị trường xe Việt Nam.

Trong lịch sử gần 30 phát triển công nghệ Hybrid tự sạc trên thị trường toàn cầu, đến nay, dòng xe này đã gây được tiếng vang lớn. Năm 2025, Toyota tiếp tục là thương hiệu bán chạy số 1 thế giới. [3] [4] Trong đó, doanh số xe HEV chiếm đến 42%.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota là thương hiệu tiên phong về số lượng mẫu xe và doanh số xe Hybrid. Đến nay, hơn 23.000 xe Toyota Hybrid đang lăn bánh trên khắp Việt Nam. Trong Top 5 xe Hybrid bán chạy nhất năm 2025, Toyota góp mặt với 3 cái tên gồm: Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV và Camry HEV.

Ngoài yếu tố thương hiệu nổi tiếng bền bỉ, sự thành công của xe Toyota Hybrid được các chuyên gia lý giải đến từ việc, không thay đổi thói quen lái xe của người dùng, trong khi cắt giảm đến hơn 50% mức tiêu hao nhiên liệu so với xe xăng truyền thống, giảm phát thải mà vẫn mang lại khả năng vận hành vượt trội.

Toyota được dự đoán sẽ tiếp tục tiên phong mảng xe Hybrid trong năm 2026 và hãng cũng đã có kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất, lắp ráp mẫu xe HEV đầu tiên của Toyota tại Việt Nam trong tương lai gần.

