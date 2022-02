Xe khách tông chết người ở Quảng Bình, bỏ chạy vào đến Bình Định thì bị bắt

Sáng 14.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, ngụ Nghệ An) và phương tiện cho Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) để di lý về địa phương tiếp tục điều tra xử lý.

Lúc 14 giờ 20 ngày 13.2, Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) tiếp nhận thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Lệ Thủy về việc ô tô khách BS 37B-020.23 gây tai nạn giao thông làm chết một người tại địa bàn H.Lệ Thủy, đang trên đường chạy vào phía nam.

Ngay sau khi nhận tin báo, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1 thuộc xã Phước Lộc, H.Tuy Phước (Bình Định) đã triển khai phương án chốt chặn.





Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện chiếc ô tô khách 37B-020.23 đang lưu thông trên tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra đồng thời tạm giữ lái xe Nguyễn Hồng Phong.

Bước đầu, Nguyễn Hồng Phong khai nhận toàn bộ hành vi của mình.