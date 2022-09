Xe ô tô tông xe máy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Sáng 4.9, thông tin từ UBND xã Nghĩa Tiến, TX.Thái Hòa, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu và hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường cho biết, khoảng 15 giờ ngày 3.9, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ngụ H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) chạy xe máy chở một phụ nữ lưu thông trên quốc lộ 48, hướng từ H.Quỳ Hợp đi TX.Thái Hòa. Khi xe đến địa bàn xã Nghĩa Tiến (TX.Thái Hòa) thì bị ô tô con mang biển số Nghệ An do một nam tài xế chạy cùng chiều tông trúng xe máy.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi cùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.





Trên ô tô có 6 người, trong đó 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, xe ô tô bị hư hỏng, biến dạng phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương đang được công an điều tra, làm rõ.