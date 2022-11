Xe phổ thông dành cho gia đình nhỏ 2022: Cuộc đua của phân khúc SUV cỡ C

Mazda CX-5

Tổng lượt bình chọn: 7,632

Dù sau nhiều năm chưa được nâng cấp lớn, Mazda CX-5 vẫn có những bản cập nhật để nâng cao trải nghiệm người dùng. Mẫu crossover 5 chỗ cỡ C có một số trang bị tiện nghi đáng chú ý như ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, màn hình trung tâm cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay, âm thanh Bose, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió sau và cửa sổ trời. CX-5 từng là xe nhiều công nghệ an toàn nhất phân khúc với gói i-Activsense, cảm biến va chạm trước, sau và camera 360 độ.

Peugeot 3008

Tổng lượt bình chọn: 7,473

Peugeot 3008 thuộc phân khúc crossover cỡ C, có kích thước gọn gàng cho phố thị. Ngoài thiết kế thời trang nổi bật, Peugeot 3008 còn có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại so với các đối thủ như màn hình 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay, âm thanh Focal, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp sưởi, vật liệu hoàn thiện cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh. Mẫu xe này có nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo.

Hyundai Tucson

Tổng lượt bình chọn: 7,253

Hyundai Tucson gây ấn tượng bởi thiết kế phá cách nhưng nâng cấp đáng chú ý nữa đến từ tiện nghi bên trong "ngập" công nghệ. Một màn hình 10,25 inch trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh Bose, ghế chỉnh điện, tích hợp sưởi, điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió sau và cửa sổ trời toàn cảnh. Gói an toàn SmartSense mới mang đến nhiều tính năng an toàn tiên tiến cho mẫu crossover cỡ C này.

Kia K3

Tổng lượt bình chọn: 6,023

Thuộc phân khúc sedan cỡ C, Kia K3 nổi bật với kích thước rộng rãi so với phần lớn đối thủ. Hàng ghế sau được đánh giá rộng bậc nhất phân khúc. Không quá tập trung vào công nghệ an toàn như đối thủ, K3 có thế mạnh về trang bị tiện nghi trong tầm giá. Một số trang bị nổi bật của mẫu xe này có ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió cho ghế sau, cổng sạc USB trước và sau, màn hình 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và đề nổ từ xa. Cốp xe rộng với thể tích 502 lít.

VinFast VF 8

Tổng lượt bình chọn: 5,760

VinFast VF 8 là mẫu xe điện tiên phong trong phân khúc SUV/crossover tầm trung tại Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng với động cơ điện, VF 8 còn được nhớ tới là mẫu xe có nhiều trang bị tiện nghi bên trong như màn hình 15,4 inch tích hợp nhiều ứng dụng, trợ lý ảo, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió sau, cửa sổ trời toàn cảnh. Được thiết kế theo kiểu tối giản, nội thất VF 8 thoáng đảng và rộng rãi. Trang bị an toàn của xe dẫn đầu phân khúc với các tính năng tiên tiến cùng camera 360 độ và tới 11 túi khí.

Honda City

Tổng lượt bình chọn: 5,718





Chuyển sang thế hệ mới nhất, Honda City được đánh giá cao vì rộng rãi bậc nhất phân khúc, đặc biệt là hàng ghế sau, cùng thiết kế thể thao hơn. Nội thất xe trông đơn giản hơn nhưng lại có nhiều trang bị hiện đại, như màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa tự động, cửa gió sau và tính năng đề nổ từ xa. Các chi tiết, nút bấm được thiết kế tối giản, thân thiện với người dùng.

Toyota Raize

Tổng lượt bình chọn: 5,645

Nằm ở phân khúc crossover cỡ A nhỏ nhất nhưng Toyota Raize vẫn mang đến không gian rộng rãi nhờ thiết kế thực dụng. Hướng tới sự thực dụng, nội thất Raize có 10 hộc chứa đồ, cốp xe dung tích 369 lít, có thể mở rộng lên 1.133 lít khi gập hết ghế sau. Xe đô thị cỡ nhỏ nhưng Raize vẫn có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như màn hình điện tử lớn sau vô-lăng, màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa tự động và có cả bệ tì tay phía trước. Trang bị an toàn được ưu ái với cảm biến va chạm trước, sau, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí.

Toyota Corolla Cross

Tổng lượt bình chọn: 5,612

Nằm ở lấp lửng giữa phân khúc crossover cỡ B và C, Toyota Corolla Cross mang đến lựa chọn xe 5 chỗ có kích thước vừa phải cho gia đình. Đây là một trong những xe mở đầu xu hướng tích hợp nhiều tính năng công nghệ của Toyota với những trang bị nổi bật như ghế lái chỉnh điện, màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió sau, cửa sổ trời. Corolla Cross cũng dẫn đầu về công nghệ của Toyota khi mới ra mắt với gói Safety Sense và nhiều tính năng an toàn khác.

Hyundai Accent

Tổng lượt bình chọn: 5,607

Chuyển sang bản nâng cấp mới nhất, mẫu sedan cỡ B Hyundai Accent trở nên đắt khách hơn, nhiều lần đứng top 1 bán chạy trong phân khúc. Không chỉ trau chuốt ở thiết kế bên ngoài, Accent mới còn có tiện nghi cao cấp hơn với đồng hồ điện tử, màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, đề nổ từ xa. Các trang bị nổi bật khác trên Accent còn có điều hòa tự động, cửa gió phía sau, ngăn chứa đồ có làm mát, gương chống chói tự động và cửa sổ trời.

Toyota Camry

Tổng lượt bình chọn: 5,510

Được mệnh danh là "xe doanh nhân", Toyota Camry vẫn là mẫu sedan cỡ D hoàn toàn phù hợp sử dụng cho gia đình nhờ nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi như màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, âm thanh JBL, điều hòa tự động 3 vùng, điều hòa sau điều khiển cảm ứng, nội thất rộng rãi, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, ghế sau có thể ngả lưng, rèm sau chỉnh điện, 2 rèm bên đảm bảo riêng tư. Camry còn có nhiều tính năng an toàn tiên tiến trong gói Safety Sense cùng một danh sách dài các trang bị an toàn khác.

Độc giả có thể bình chọn hạng mục Xe phổ thông dành cho gia đình nhỏ 2022 tại đây.