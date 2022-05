Xe tải chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Tài xế khai gì?

Tài xế khai do cháy bố thắng

Tối 5.5, ông Thượng Quang Thuần, Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý đường bộ IV.3, cho biết nguyên nhân ban đầu gây cháy xe tải chở dầu nhớt trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương ngày 4.5 theo lời khai của tài xế là do xe bị bó phanh (cháy bố thắng) sinh nhiệt gây cháy.

"Tuy nhiên, nguyên nhân trên là do tài xế khai, còn nguyên nhân cụ thể thì phải chờ kết luận điều tra chính thức của Công an tỉnh Long An", ông Thuần nói thêm.

Ông Thuần cũng bác bỏ thông tin đang gây tranh cãi trên nhiều trang mạng cho rằng nguyên nhân ban đầu do xe tải nổ lốp, xe mất kiểm soát, cọ vào taluy phát sinh nhiệt và bốc lửa gây cháy.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ 20 ngày 4.5, xe tải BS 65C - 023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chở dầu nhớt lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An, xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Lập tức tài xế Thương cùng nhiều tài xế khác dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Thời điểm cháy, xe tải đang đậu ngay đoạn đường dốc nên dầu nhớt trên thùng xe chảy tràn xuống đường và chảy dài cặp ta luy. Dầu nhớt chảy tới đâu thì lửa bùng phát dữ dội đến đó. Cột khói bốc cao hàng trăm mét, ở cách xa hiện trường khoảng 7 km vẫn thấy cột khói.





Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do nhiều xe chạy vào làn dừng khẩn cấp và kẹt lại nên xe cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn, lính cứu hỏa và cơ quan chức năng phải chạy bộ gần 1 km dọn đường cho xe cứu hỏa nhích từng chút mới tiếp cận được hiện trường. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt.

Tại hiện trường, xe tải bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 200 m mặt đường và ta luy hư hỏng nặng. Hàng cây xanh trên dải phân cách cũng bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải BS 65C - 023.42 hiệu Hyundai, sản xuất năm 2006, có tải trọng thiết kế 19.750 kg. Hạn kiểm định từ ngày 30.3.2022 đến ngày 29.9.2022.

Vụ xe tải chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.